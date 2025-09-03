تولید ورق گالوانیزه با عرض ۷۰۰ میلیمتر در کارخانه شماره۲
گام بلند کارخانه شماره۲ شرکت ورق خودرو در راستای تحقق اهداف بلند مدت : تولید ورق گالوانیزه با عرض ۷۰۰ میلیمتر با تلاش و کوشش شبانه روزی کارکنان خط تولید ورق گالوانیزه کارخانه شماره۲ شرکت ورق خودرو و نیز همکاری و همراهی ارزشمند خطوط نورد و اسیدشویی این کارخانه، ورق گالوانیزه با عرض ۷۰۰ میلی متر تولید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ بهزاد بهادرانی معاون بهرهداری شرکت ورقخودرو ضمن اعلام این خبر گفت: با وجود موانع و محدودیتهای موجود و با همت و تلاش شبانهروزی کارکنان متخصص کارخانه شماره۲ شرکت ورق خودرو، ورق گالوانیزه با عرض ۷۰۰ میلیمتر در با موفقیت تولید شد.
بهادرانی افزود: این دستاورد در شرایطی محقق شد که حداقل عرض قابل تولید طبق اسکوپ خط، ۷۵۰ میلیمتر تعریف شده بود و دستیابی به این مهم حاصل توان بالای متخصصان در خطوط اسیدشویی و نورد و خط گالوانیزه این شرکت است.