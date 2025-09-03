به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ بهزاد بهادرانی معاون بهره‌داری شرکت ورق‌خودرو ضمن اعلام این خبر گفت: با وجود موانع و محدودیت‌های موجود و با همت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان متخصص کارخانه شماره۲ شرکت ورق خودرو، ورق گالوانیزه با عرض ۷۰۰ میلی‌متر در با موفقیت تولید شد.