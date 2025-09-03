تولید در فولاد سنگان از مرز ۲میلیون تن گذشت
شرکت فولاد سنگان با عملکردی رو به جلو در اوج محدودیتهای انرژی و در جدیدترین روند تولیدی ، تولید گندله وکنسانتره سنگ آهن این شرکت از مرز 2 میلیون تن فراتر رفت و عملکرد خیرهکننده ای در مدت سپری شده از سال 1404 به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، یکی از زیرمجموعههای بزرگ گروه فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان است که به موجب دسترسی به بزرگترین معادن سنگ آهن شرق کشور، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کنسانتره و گندله کشور به شمار میرود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، تولید کنسانتره سنگ آهن این شرکت از ابتدای سال جاری تا به امروز از مرز 2 میلیون تن عبور نموده و بدین ترتیب، 93.5 درصد برنامه تولید تا به امروز محقق شده است.
از سوی دیگر، مقدار تولید گندله نیز از مرز 2 میلیون تن عبور کرده و تا کنون 98.2 درصد از برنامه پیش بینی شده تا به امروز محقق شده است و در تولید گندله به عنوان ماده اولیه کارخانههای آهن اسفنجی در میان گندلهسازان خودنمایی کرد.
با توجه به آمار تولید کنسانتره به میزان 4.4 میلیون تن و گندله به مقداری بیش از 5 میلیون تن در 12 ماهه سال 1403 و رکوردشکنی کنونی، امیدها برای ثبت رکورد جدید تولید در پایان سال قوت گرفته و قطعا بیش از سال گذشته کنسانتره تولید و به چرخه تولید گندله تزریق خواهد شد.
در حال حاضر واحد گندلهسازی و کنسانترهسازی شرکت فولاد سنگان، هر کدام به ظرفیت اسمی تولید 5 میلیون تن در سال در حال فعالیت هستند و آمار و عملکرد شرکت در دورههای اخیر نشان از فعالیت در ظرفیت اسمی داشته که در نوع خود با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و در مقایسه با دیگر شرکتهای این حوزه جالب توجه است.
در سال مالی 1403 شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با تولید 4.4 میلیون تن کنسانتره 88 درصد ظرفیت اسمی خود را پوشش داد و با تولید بیش از 5 میلیون تن گندله، از ظرفیت اسمی این کارخانه فراتر رفت.
استراتژی شرکت در تامین خوراک انرژی با احداث نیروگاههای پاک، پایداری تولید را تقویت کرده و جایگاه خود را در صنعت بهبود بخشیده است. با تحقق برنامهها و استراتژی مدون و رکوردشکنیهای تولید، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان به الگویی برای مدیریت فعال سبد انرژی و عبور از چالشها در بحبوحه تحریمها و مشکلات اقتصادی تبدیل شده است.