ارزش ذاتی سهام «ومعادن» ۵۶ درصد بالاتر از قیمت فعلی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت «سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات»، این شرکت در بین فعالین بازار بورس به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های فعال در بخش صنعت و معدن در کشور شناخته می شود. مارکت کپ این غول سرمایه گذاری در روز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ تقریبا ۷۰ همت گزارش شده است.

شرکت مرداد ماه پرسودی داشته و توانسته از محل فروش بخشی از سرمایه گذاری هایش در «کنور»، بالغ بر ۲۳۵.۶ میلیارد تومان سود شناسایی کند. بهای تمام شده هر سهم «کنور» برای «ومعادن» برابر با ۹۶ تومان بوده که با فروش در قیمت ۲۶۷ تومان، عملا ۱۷۸% سود نصیب شرکت شده است.

همچنین در مرداد ماه خرید های سنگینی در پرتفوی «ومعادن» دیده می شود؛

خرید حق تقدم «کنور» به ارزش ۲۵۷.۷ میلیارد،

شرکت در افزایش سرمایه «تجلی» و خرید حق تقدم این شرکت به ارزش ۲۴۲.۱ میلیارد تومان،

خرید سهام «کنور» به ارزش ۲۲.۴ میلیارد تومان و

اضافه کردن سهام «تجلی» به ارزش ۴.۶۷ میلیارد تومان به پرتفوی بورسی.

بالغ بر ۷۷۱.۸ میلیارد تومان از منابع مالی «ومعادن» در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد سرمایه گذاری شده است. در انتهای مرداد ماه، این اوراق تقریبا ۱۶۵.۵ میلیارد تومان ارزش افزوده برای شرکت به همراه داشته است.

محاسبات مربوط به ارزش ذاتی هر سهم «ومعادن» به شرح جدول زیر انجام شده است:

در عمل هر سهم «ومعادن» ۳۵۷ تومان می ارزد! در ضمن این محاسبات با فرض اعمال بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی شرکت محاسبه شده است! چه بسا اگر به رقم ارزش روز پرتفوی غیربورسی دسترسی داشتیم، مسلما ارزش ذاتی هر سهم «ومعادن» بالاتر از رقم های فعلی می بود.

اینکه نسبت P/NAV یا همان قیمت تابلو به ارزش ذاتی هر سهم برابر با ۴۴% است؛ یعنی عملا سهام «ومعادن» در این روزها ۵۶% زیر ارزش ذاتی در بازار بورس دست به دست می شود!

اخیرا سهام شرکت به منطقه حمایتی پرپتانسیلی رسیده؛ سطح حمایتی سالانه ۱۵۰ تومان که با واگرایی در RSI نیز همراه شده است.

رسیدن به سطح حمایتی قوی + ۵۶% زیر ارزش ذاتی بودن، سهم را به یکی از گزینه های پرپتانسیل در سناریوی برداشته شدن سایه های جنگ و تحریم از کشور تبدیل کرده است.