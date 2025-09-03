پیشرفت پروژه آهن اسفنجی بیجار از مرز ۵۵ درصد گذشت
شرکت فولاد کردستان از عبور پروژه مگامدول آهن اسفنجی بیجار از مرز ۵۵ درصد پیشرفت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و و فلزات، شرکت فولاد کردستان از عبور پروژه مگامدول آهن اسفنجی بیجار از مرز ۵۵ درصد پیشرفت خبر داد.
این پروژه از طرحهای پیشران اقتصادی ایران بهشمار میرود که با راهبری هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و حمایت ایمیدرو مراحل اجرایی خود را در جهت تکمیل زنجیره فولاد در غرب کشور طی میکند.
واحد آهن اسفنجی بیجار با ظرفیت تولید ۱.۶ میلیون تن در سال با استفاده از تکنولوژی PERED است که برای نخستینبار نهتنها در کشور بلکه در سطح جهانی با فناوری ایرانی اجرا میشود.
میزان اشتغالزایی مستقیم این طرح ۵۰۰ نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم آن حدود ۲۵۰۰ نفر برآورد شده است؛ همچنین میزان سرمایهگذاری برای اجرای این پروژه، با لحاظ زیرساختهای مورد نیاز، در حدود ۲۰۰ میلیون یورو است.