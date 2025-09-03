به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فولاد مبارکه به همراه تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه خود اعم از گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد، شرکت‌های ورق‌خودرو و فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، فولاد و نورد سبا، صنایع فولاد توان‌آور آسیا، فولاد سنگان خراسان، فولاد هرمزگان، شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا) و شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه نیز در پاویون گروه فولاد مبارکه (غرفه B2) این نمایشگاه، حضوری قدرتمند خواهد داشت و از ساعت ۱۶ لغایت ۲۲ میزبان فعالان زنجیره تولید فولاد کشور است.

گفتنی است، هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالکس اصفهان با هدف حمایت از تولید داخل، کاهش وابستگی به واردات و معرفی توانمندی‌های صنعتی کشور برگزار می‌شود که فرصتی برای بازاریابی، جذب مشتریان جدید، ارتقای تعاملات بین‌المللی و معرفی فناوری‌های جدید است.

