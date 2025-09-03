خبرگزاری کار ایران
حضور قدرتمند گروه فولاد مبارکه در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالکس
هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد، ریخته‌گری، ماشین‌آلات و صنایع وابسته (متالکس اصفهان) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی کشور، از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ به مدت ۴ روز، با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی و هیئت‌های تجاری از کشورهای همسایه و منطقه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان برگزار می‌شود.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فولاد مبارکه به همراه تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه خود اعم از گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد، شرکت‌های ورق‌خودرو و فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، فولاد و نورد سبا، صنایع فولاد توان‌آور آسیا، فولاد سنگان خراسان، فولاد هرمزگان، شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها و اتوماسیون (ایریسا) و شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه نیز در پاویون گروه فولاد مبارکه (غرفه B2) این نمایشگاه، حضوری قدرتمند خواهد داشت و از ساعت ۱۶ لغایت ۲۲ میزبان فعالان زنجیره تولید فولاد کشور است.

گفتنی است، هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالکس اصفهان با هدف حمایت از تولید داخل، کاهش وابستگی به واردات و معرفی توانمندی‌های صنعتی کشور برگزار می‌شود که فرصتی برای بازاریابی، جذب مشتریان جدید، ارتقای تعاملات بین‌المللی و معرفی فناوری‌های جدید است.

 

 

