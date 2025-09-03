توجه وزارت صمت به استفاده حداکثری از ظرفیت هپکو
معاون وزیر صمت از خطوط تولید شرکت بازدید و با مدیرعامل هپکو اراک به گفتو گو نشست.
عاملی در این بازدید، بیان کرد: وزارتخانه در قبال فعالیت صنایع از جمله شرکت هپکو و محصولاتی که توان و ظرفیت ساخت آن در داخل کشور وجود دارد، نگاه ویژه ای دارد و حتی شرکتهایی که به دنبال واردات ماشینآلات و تجهیزات به شکل کلان هستند نیز موظف شدند که انتقال تکنولوژی را از شرکتهای خارجی انجام دهند تا محصولات در داخل کشور تولید شود. ️
معاون وزیر صمت اضافه کرد: امیدواریم با این شرایط بتوان در بحث افزایش ظرفیت تولید و استفاده از توان هپکو اقدامات مثبتی به انجام رساند.
در حاشیه بازدید معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت هپکو، تفاهمنامه همکاری علمی، مهارتی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و اداره کل صمت استان مرکزی در این شرکت به امضا رسید.
در این مراسم، دکتر نظامآبادی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی اظهار کرد: مرکز جامع علمی کاربردی شرکت هپکو یکی از بهترین و موفقترین مراکزی است که در استان مرکزی و در بین صنایع فعال است و تا امروز خروجی و فارغالتحصیلان قابل قبولی را تربیت کرده است.