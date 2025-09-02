خبرگزاری کار ایران
نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسید؛

رشد ۱۴۸ درصدی فروش چادرملو در مرداد ماه ۱۴۰۴

فروش مرداد ماه ۱۴۰۴ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بازارهای داخلی و صادراتی، از ۶ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان فراتر رفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو،  براساس جدیدترین گزارش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به سهام‌داران، فروش مرداد ماه این شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی، از ۶ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان فراتر رفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

فروش کنسانتره آهن نیز در مرداد ماه به یک هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان رسیده است که نشان از تقاضای بالا و کیفیت محصول چادرملو دارد.

فروش گندله در مرداد ماه امسال یک هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان بوده و در مجموع بیش از ۳۵۶ هزار تن گندله در این ماه در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تولید شده است.

بنا بر گزارش کدال، در پنج ماهه نخست امسال، از کل فروش محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ۴۳ درصد به شمش فولاد تعلق دارد. کنسانتره آهن ۳۰ درصد، گندله ۲۳ درصد، آهن اسفنجی ۳ درصد و سایر محصولات یک درصد کل فروش این شرکت را تشکیل داده‌اند.

همچنین، عملکرد واقعی تولید شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گندله ۴۱ درصد، شمش فولاد ۲۴ درصد، کنسانتره ۲۰ درصد و آهن اسفنجی ۹ درصد جلوتر از برنامه پنج ماهه مصوب این شرکت است.

در مجموع فروش چادرملو در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

گزارش کدال نشان می‌دهد صادرات و فروش داخلی این شرکت در مرداد ماه علی‌رغم ناترازی انرژی و تنگناهای تحریمی، روندی پرشتاب‌ به‌ خود گرفته است.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در مرداد ماه با حدود ۸۳۳ میلیارد تومان صادرات شمش فولاد، توانسته است جایگاه خود را در بازار بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کند.

