معرفی پروژه صنعتی فولاد سبز Hydnum Steel اسپانیا
در دهههای اخیر، صنعت فولاد با چالشهای متعددی در زمینه پایداری زیستمحیطی، مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای مواجه بوده است. در این میان، پروژههای نوآورانهای که به دنبال تولید فولاد با کمترین اثرات زیستمحیطی هستند، بهعنوان گامهایی حیاتی در مسیر گذار به اقتصاد کمکربن شناخته میشوند. یکی از برجستهترین این پروژهها، طرح احداث نخستین کارخانه فولاد سبز اسپانیا توسط شرکت Hydnum Steel در شهر Puertollano است؛ طرحی که نهتنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته و بهعنوان الگویی برای تحول پایدار در صنعت فولاد مطرح شده است. شرکت Hydnum Steel، با بهرهگیری از فناوریهای نوین و حمایتهای گسترده دولتی و صنعتی، در حال توسعه کارخانهای است که هدف اصلی آن تولید فولاد بدون انتشار مستقیم دیاکسید کربن است. این پروژه در منطقه Castilla-La Mancha واقع شده و از سوی دولت منطقهای بهعنوان یک پروژه اولویتدار صنعتی شناخته شده است. همچنین، مجمع جهانی اقتصاد این طرح را در میان پنج پروژه نوآورانه جهانی در زمینه کاهش کربن در تولید فولاد معرفی کرده است؛ جایگاهی که نشاندهنده اهمیت راهبردی و نوآورانه این پروژه در سطح بینالمللی است.
از نظر مالی، این پروژه از حمایتهای قابلتوجهی برخوردار است. اتحادیه اروپا از طریق برنامه پروژههای جاری برای گذار و بازیابی اقتصاد اروپا برای کاهش کربن صنعتی (Projects for Economic Recovery and Transformation)، مبلغ ۶۰ میلیون یورو به این طرح اختصاص داده است.
این حمایت مالی، نهتنها نشاندهنده اعتماد نهادهای اروپایی به موفقیت پروژه است، بلکه امکان توسعه زیرساختهای پیشرفته و تسریع در اجرای مراحل مختلف طرح را فراهم میسازد. همچنین، این پروژه با جذب سرمایهگذاریهای خصوصی و مشارکت شرکتهای فناور، به مدلی موفق از همکاری میان بخش دولتی و خصوصی در حوزه صنعت سبز تبدیل شده است.
سرمایهگذاری شرکت هایدنوم استیل نزدیک به ۱.۶۵ میلیارد یورو است و بیش از ۵۰۰ شغل مستقیم در فازهای اول و دوم (۲۰۲۶-۲۰۲۹) و بیش از ۱۱۰۰ شغل در طرحهای توسعهای متوالی ایجاد خواهد کرد. ظرفیت تولید سالانه این کارخانه حدود ۱.۵ میلیون تن محصولات فولادی نورد شده برآورد شده است؛ البته این ظرفیت در مراحل بعدی تا ۲.۶ میلیون تن افزایش خواهد یافت، رقمی که نشاندهنده مقیاس صنعتی قابل توجه پروژه است.
محصولات تولیدی این کارخانه عمدتاً برای صنایع خودروسازی، ساختمانی و صنایع بخش انرژیهای تجدیدپذیر طراحی شدهاند؛ صنایعی که خود نیز در مسیر گذار به پایداری قرار دارند و نیازمند مواد اولیه با کمترین اثرات زیستمحیطی هستند. ازاینرو، فولاد تولیدی Hydnum Steel میتواند نقش مهمی در زنجیره تأمین پایدار این صنایع ایفا کند.
از منظر راهبردی، انتخاب شهر Puertollano برای احداث کارخانه نیز قابلتأمل است. این شهر، با سابقه صنعتی و دسترسی به زیرساختهای حملونقل، انرژی و نیروی انسانی متخصص، بستر مناسبی برای اجرای پروژههای بزرگ صنعتی فراهم میکند.
همچنین، قرارگیری در منطقهای با پتانسیل بالای تولید انرژی خورشیدی و بادی، امکان بهرهبرداری بهینه از منابع تجدیدپذیر را فراهم کرده است. پروژه Hydnum Steel را میتوان نمونهای موفق از همگرایی فناوری، سیاستگذاری و مسئولیتپذیری زیستمحیطی دانست.
در شرایطی که صنعت فولاد بهعنوان یکی از منابع اصلی انتشار گازهای گلخانهای شناخته میشود، اجرای چنین پروژههایی میتواند مسیر تحول را هموار کند و الگویی برای سایر کشورها و شرکتها فراهم سازد. همچنین، این پروژه نشان میدهد که گذار به تولید سبز، نهتنها از منظر زیستمحیطی بلکه از نظر اقتصادی و صنعتی نیز قابل تحقق است؛ بهشرط آنکه اراده سیاسی، سرمایهگذاری هدفمند و بهرهگیری از فناوریهای نوین در کنار یکدیگر قرار گیرند.
در سطح جهانی، پروژههایی مانند Hydnum Steel میتوانند نقش مهمی در تحقق اهداف اقلیمی توافقنامههای بینالمللی و برنامههای توسعه پایدار ایفا کنند. با توجه به سهم بالای صنعت فولاد در انتشار دیاکسید کربن، حرکت بهسوی تولید بدون کربن در این صنعت، تأثیرات قابلتوجهی بر کاهش گرمایش جهانی خواهد داشت.
همچنین، این پروژهها میتوانند به ایجاد اشتغال، توسعه فناوریهای نوین و ارتقای رقابتپذیری صنعتی در سطح بینالمللی کمک کنند. در نهایت، پروژه Hydnum Steel را میتوان نمادی از آینده صنعت فولاد دانست؛ آیندهای که در آن تولید، بهرهوری و پایداری در کنار یکدیگر قرار دارند.
این پروژه نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری هوشمندانه و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، میتوان صنعتی سنتی و پرمصرف را به صنعتی مدرن، پاک و پایدار تبدیل کرد. چنین تحولاتی، نهتنها برای اسپانیا بلکه برای کل جهان، پیامآور امید به صنعتی مسئولانهتر و هماهنگتر با محیطزیست هستند.