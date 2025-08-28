وزیر علوم در جمع خبرنگاران؛
همکاری صنعت و دانشگاه، عامل پیشرفت و حکمرانی علمی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در بازدید از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ فولاد مبارکه، از همکاری سازنده دانشگاه و صنعت در استان اصفهان تمجید کرد و آن را گامی موثر در جهت پیوند آموزش با عمل و توسعه علمی کشور دانست
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیماییصراف، در بازدید از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ فولاد مبارکه اصفهان، همکاری دانشگاه، جامعه و صنعت در این استان را ستود.
وی با اشاره به سرمایهگذاری فولاد مبارکه در این آزمایشگاه، آن را پلی بین آموزش و کاربرد دانست که به افزایش انگیزه دانشجویان و اساتید کمک میکند. سیماییصراف این اقدام را یک موقعیت برد-برد برای هر دو بخش صنعت و دانشگاه توصیف کرد، چرا که هم به تحقیق و توسعه صنعتی منجر میشود و هم دانشگاه را از مباحث صرفاً نظری دور کرده و وارد عرصه عمل میسازد.
وزیر علوم ابراز امیدواری کرد که با اجرای تفاهمنامه ۵ همتی با فولاد مبارکه، دانشگاهها تقویت و صنعت رشد بیشتری یابد.
وی تأکید کرد که دولت سیزدهم تصمیمات خود را مبتنی بر دادههای علمی اتخاذ میکند و این امر مستلزم همکاری نزدیکتر دانشگاه و صنعت است. به گفته سیماییصراف، این همکاری در یک سال گذشته به علمیتر شدن حکمرانی در کشور منجر شده است.