قدردانی استاندار و نماینده اردکان از توجه چادرملو به حوزه مسئولیت اجتماعی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم گفت: امیدواریم در این مدرسه شاهد پرورش فرزندان اردکان باشیم که به نوبه خود، منشا خیر و برکت برای منطقه و کشور باشند.

ستار هاشمی ادامه داد: رییس جمهور محترم تاکید ویژه‌ای به پرورش نیروی انسانی با محوریت آموزش و پرورش دارند، زیرا محور رشد و توسعه همه جوامع، نیروی انسانی است.

وی تصریح کرد: همه ما باید در این مسیر هرچه در توان داریم صرف کنیم و حتما این نگاه و رویکرد، برکات زیادی برای مردم و منطقه خواهد داشت.

همچنین وزیر ارتباطات، آمادگی این وزارتخانه را برای کمک به هوشمندسازی مدرسه چادرملو اعلام کرد.

استاندار یزد نیز که در مراسم افتتاح مدرسه حضور داشت، با تمجید از روندی که چادرملو در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در پیش گرفته، گفت: الحمدلله مسیر خوبی شروع شده و در ادامه انتظار توفیقات بیشتر در این حوزه داریم.

محمدرضا بابایی اضافه کرد: خدا را شاکریم که چادرملو این گام‌ها را شروع کرده اما انتظارات ما خیلی بیشتر است و انشالله در ادامه راه به‌گونه‌ای باشد که ما و آقای پوردهقان بتوانیم جوابگوی مردم باشیم.

در ادامه این مراسم، نماینده مردم شریف اردکان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چادرملو علاوه بر اشتغال و تامین معیشت ۸ هزار نفر از کارکنان خود به‌طور مستقیم، در حوزه‌های درمان، آموزش پرورش و معیشت مردم منطقه اعم از افراد تحت حمایت کمیته امداد و سایر افرادی که مشکلاتی داشته‌اند، اقدامات خوبی انجام داده است.

مصطفی پوردهقان با تقدیر از نگاه مثبت مدیرعامل چادرملو به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی افزود: در اینجا به‌طور رسمی از برادر عزیزم آقای دهقانی و اعضای هیات مدیره چادرملو تشکر می‌کنم و امیدوارم این اقدام نمونه‌ای برای سایر شرکت‌ها شود که در کنار فعالیت‌های تولیدی، به مسئولیت‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

در این مراسم فرید دهقانی مدیرعامل چادرملو نیز با اشاره به اینکه مدرسه 15 کلاسه چادرملو در اردکان از محل بودجه مسئولیت اجتماعی چادرملو احداث شده، افزود: امیدواریم این مدرسه که برای تحصیل دانش‌آموزان اردکان در مقطع متوسطه اول و دوم تحویل آموزش و پرورش منطقه شده بتواند فرزندانی بسیار خوب، وطن‌پرست و ایران‎‌دوست تربیت کند.

گفتنی است؛ همزمان با فرارسیدن هفته دولت، مدرسه ۱۵ کلاسه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شهرستان اردکان با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال و با ظرفیت تحصیل ۴۵۰ دانش‌آموز در مقطع متوسطه اول و دوم افتتاح شد.

