خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فولاد مبارکه پیشتاز ایران در مسیر فولاد سبز؛ دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی مدیریت کربن

فولاد مبارکه پیشتاز ایران در مسیر فولاد سبز؛ دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی مدیریت کربن
کد خبر : 1677960
لینک کوتاه کپی شد.

گروه فولاد مبارکه با موفقیت در ممیزی بین‌المللی و دریافت گواهینامه‌های ISO 14064-1 و ISO 14067 از شرکت SGS سنگاپور، به‌عنوان نخستین شرکت ایرانی، الگوی مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربن محصولات خود را مستقر کرد. مدیرعامل این گروه، این دستاورد را نقطه‌عطفی تاریخی در مسیر رسیدن به آینده‌ای پایدار و فولاد سبز توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با اعلام این خبر مهم، بیان کرد: امروز در فولاد مبارکه نقطه عطفی تاریخی در جهت رسیدن به آینده‌ای پایدار رقم خورد.

وی افزود: با این موفقیت بزرگ، فولاد مبارکه نه‌تنها پیشتاز صنایع ایران در مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربن محصولات خود شده است، بلکه گامی محکم در مسیر دستیابی به اهداف "فولاد سبز" و "کربن‌خنثی" برداشته است.

زرندی تأکید کرد: این دستاورد، علاوه بر ایجاد یک مزیت رقابتی قدرتمند برای فولاد مبارکه در بازارهای جهانی و هم‌راستا شدن با بزرگ‌ترین فولادسازان دنیا، حضور این شرکت را در بازارهای صادراتی تسهیل کرده و به خلق آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای کشور عزیزمان کمک شایانی خواهد کرد. این اقدام مهم، تعهد فولاد مبارکه را به مسئولیت‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار نشان می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور