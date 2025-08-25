به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با اعلام این خبر مهم، بیان کرد: امروز در فولاد مبارکه نقطه عطفی تاریخی در جهت رسیدن به آینده‌ای پایدار رقم خورد.

وی افزود: با این موفقیت بزرگ، فولاد مبارکه نه‌تنها پیشتاز صنایع ایران در مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربن محصولات خود شده است، بلکه گامی محکم در مسیر دستیابی به اهداف "فولاد سبز" و "کربن‌خنثی" برداشته است.

زرندی تأکید کرد: این دستاورد، علاوه بر ایجاد یک مزیت رقابتی قدرتمند برای فولاد مبارکه در بازارهای جهانی و هم‌راستا شدن با بزرگ‌ترین فولادسازان دنیا، حضور این شرکت را در بازارهای صادراتی تسهیل کرده و به خلق آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای کشور عزیزمان کمک شایانی خواهد کرد. این اقدام مهم، تعهد فولاد مبارکه را به مسئولیت‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار نشان می‌دهد.

