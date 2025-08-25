به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، رسول بخشی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت عالی بانک مرکزی در بازدید از فولاد مبارکه اظهار کرد: امروز فرصتی فراهم شد تا به همراه تعدادی از مدیران ارشد بانک مرکزی، از مجتمع بزرگ فولاد مبارکه بازدید داشته باشیم؛ واقعیت این است که اگر مسائل فولاد مبارکه حل نشود، مشکلات آن به تمامی صنایع کشور سرایت خواهد کرد، چراکه فولاد مبارکه بزرگ‌ترین مجتمع تولیدی کشور است، یک صنعت مادر محسوب می‌شود و بسیاری از کارخانجات دیگر به این مجتمع وابسته هستند. در حقیقت فولاد مبارکه «تولید زیربنایی» انجام می‌دهد.

وی گفت: امروز در جلسه با مدیران فولاد مبارکه، متوجه شدیم که مشکلاتی دامن‌گیر این مجتمع غرورآفرین و بزرگ است که ازجمله آن‌ها می‌توان به مسائل ارزی و مشکلات تأمین نهاده‌های تولید، به‌ویژه انرژی اشاره کرد، به‌طوری که در طول یک سال گذشته قیمت یکی از نهاده‌های انرژی فولاد مبارکه حدود ۴ برابر شده که عدد بسیار بزرگی است و به‌طور قطع سودآوری این شرکت که نیمی از مردم ایران از طریق سهام عدالت، سهام‌دار آن هستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و ناظر مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نمایندگی از کمیسیون اقتصادی مجلس، مردم شریف اصفهان و ناظر مجلس شورای اسلامی در هیئت عالی بانک مرکزی، امروز به فولاد مبارکه آمدم و حتماً مشکلات این مجتمع را از طریق مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی پیگیری نموده و انعکاس می‌دهم تا مسائل و دغدغه‌های فولاد مبارکه برطرف شوند. در نخستین فرصت رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را به بازدید از فولاد مبارکه می‌آورم تا از نزدیک با فرایند تولید و مجاهدت کارگران زحمتکش این مجموعه آشنا شوند و بتوانیم مسائل فولاد مبارکه را به شکل بهتری بررسی و حل کنیم.

