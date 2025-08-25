حامدحسین ولیبیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه:
پیگیری مسائل ارزی فولاد مبارکه از طریق بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک برای تسریع پروژه نورد گرم ۲
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حامدحسین ولیبیک، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، در مورد پیگیری مسائل ارزی فولاد مبارکه از طریق بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک برای تسریع پروژه نورد گرم ۲ بیان کرد: امسال تأمین مالی ارزی خوبی برای پروژه نورد گرم ۲ به مبلغ ۱۱۰ میلیون یورو انجام شد؛ این پروژه، یکی از پروژههای بزرگ کشور است که از طریق اوراق مرابحه ارزی تأمین مالی شده است. امروز طی جلسهای با مقامات بانک مرکزی مقرر شد مسائل ارزی فولاد مبارکه از طریق بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک بهصورت خاص مورد بررسی قرار گیرند.
همچنین در نشست امروز به روند طولانی و زمانبر بودن ثبت سفارشات اشاره شد که عملاً زمان زیادی به خود اختصاص میدهد و فولاد مبارکه و شرکتهای گروه بهناچار مجبورند برای رفع تعهد ارزی، کوتاژهای صادراتی را در مرکز مبادله واگذار کنند و تخصیص ارز ثبت سفارشهای وارداتی با مشکل روبهرو میشود که با قول مساعد مسئولان بانک مرکزی در این جلسه مقرر شد علل و ریشههای این موضوع بررسی شود و اگر نیاز به مجوزهای خاص بود، از این مجوزها برای واردات مصارف جاری ارزی و همچنین پروژههای توسعه که نیاز ارزی دارند، استفاده شود.
در ادامه نشست امروز، خصوص اتاق دوم مرکز مبادله برای واگذاری کوتاژهای صادراتی و احتمالاً نرخ متفاوتی که خواهد داشت، مذاکراتی صورت گرفت، مسئولان بانک مرکزی قول مساعد دادند که بخشی از محصولات فولادی بهعنوان گروههای کالایی که در اتاق دوم امکان فروش ارز آنها وجود دارد، در شهریورماه سال جاری به نتیجه برسد و گروه فولاد مبارکه بتواند از مزایای اتاق دوم مرکز مبادله استفاده کند.
در جلسه امروز توضیح داده شد که با توجه به کاهش و پایین بودن نرخهای فروش صادراتی و افزایش چشمگیر هزینههای عملیاتی، انرژی و مواد اولیه، بهنوعی حاشیه سود فروش صادراتی فولاد مبارکه و سایر فولادیها کاهش پیدا کرده که امیدواریم با راهاندازی اتاق دوم حاشیه سود ناشی از فروش صادراتی فولاد مبارکه هم در سال ۱۴۰۴ بهبود پیدا کند.