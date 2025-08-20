جلسه کمیته عالی HSE شرکت فولاد خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از فولاد خوزستان: جلسه‌ یادشده به ریاست علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت‌های اجتماعی و دبیری داریوش دانیالی مدیر ایمنی و با حضور سیدرضا هاشمی زاده معاون فن‌آوری، میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه، مسعود توکل فرد مدیر بخش HSE و جمعی از مدیران و روسای گروه فولاد خوزستان برگزار شد.

این جلسه، روز دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم، واقع در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان انجام شد.

علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در پایان این جلسه گفت: در بازدید از سایت دپوی سرباره که امروز انجام گردید، مشاهده شد که با کمک مدیریت شرکت یاوران فولاد جنوب، کمربند سبز در اطراف این پادگان ایجاد شده، تمهیدات لازم برای عدم پراکنش غبار اندیشیده شده و امنیت مسیر دسترسی به این سایت نیز، با هماهنگی نیروی انتظامی و مجموعه بازرسی و نظارت و یگان ذوالفقار تامین شده است.

وی با تشکر از اعضای کمیته‌ی بحران شرکت اظهار داشت: اتخاذ تدابیر لازم و صیانت از امنیت شرکت در جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی که با همکاری تمامی ارکان سازمان و همچنین حضور موثر و شجاعانه بسیجیان حوزه مقاومت سهید بقایی شرکت همراه بود، حقیقتا قابل تقدیر است. حضور مستمر و شبانه روزی مدیرعامل در شرکت در آن شرایط حساس، قوت قلب و نقطه اطمینانی برای همه بود.

رییس کمیته عالی منابع انسانی افزود: جانشین پروری همیشه مهم و در بحران ها حیاتی است؛ در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی علیه کشور عزیزمان و شهادت جمعی از فرماندهان کلیدی نیروهای مسلح و سپاه، با توجه به جانشین‌ پروری مناسبی که انجام شده بود، پس از ۱۷ ساعت فرماندهان ما پاسخ کوبنده و کمرشکنی به رژیم صهیونیستی دادند؛ به نحوی که رییس جمهور جنایتکار آمریکا گفت ما و رژیم صهیونیستی در جهنم بودیم!

گفتنی است، در این جلسه مصوبات جلسه قبلی از سوی داریوش دانیالی مدیر ایمنی و دبیر کمیته پیگیری و توضیحات لازم توسط معاونین و‌ مدیران مرتبط داده شد و گزارش شاخص های ایمنی ارائه گردید.

انتهای پیام/