در راستای همکاری های فی‌مابین و تلاش جهت رفع مشکلات حوزه صنعت فولاد انجام شد؛

دیدار مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان

دیدار مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در راستای همکاری های فی‌مابین و تلاش برای رفع مشکلات صنعت فولاد با امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از فولاد خوزستان ؛  این دیدار روز سه شنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ با حضور محمد روزبهانی معاون حقوقی و قراردادهای شرکت فولاد خوزستان و علی بیرانوند معاون دادستان انجام شد.

امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان در این جلسه گفت: محدودیت های انرژی به ویژه برق ضررهای زیادی به صنعت فولاد وارد نموده است؛ استمرار این محدودیت ها منجر به توقف خطوط تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: توقف خطوط تولید در صنایع مادر نظیر شرکت فولاد خوزستان، اشتغال جوانان را به خطر خواهد انداخت و جنبه های اجتماعی آن جبران ناپذیر است. یقینا بدنبال بیکاری جوانان، جرائم در جامعه افزایش خواهد یافت.

خلفیان در این جلسه بر حفظ حقوق عامه، تلاش همه جانبه برای رفع مشکلات ناترازی انرژی و خطرات آن برای صنعت فولاد و جامعه و همچنین کمک همه جانبه برای رفع سایر چالش های بوجود آمده برای صنعت فولاد و تولید تاکید نمود. 

امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در این جلسه نیز، گزارشی از وضع موجود شرکت، چالش‌های پیش رو و بحرانی شدن اوضاع در صورت استمرار محدودیت‌های انرژی ارائه نمود. 

گفتنی است، امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان در این دیدار، برای پیگیری حل مشکلات صنایع استان به‌ ویژه شرکت فولاد خوزستان، قول مساعدت و پیگیری داد.

