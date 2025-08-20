در جلسهی کمیته راهبری گروه فولاد خوزستان مورد تاکید قرار گرفت؛
پیگیری پروژههای نیروگاهی و تامین برق پایدار
چهارمین جلسه کمیته راهبری گروه فولاد خوزستان در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴ با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل، محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در امور بهرهبرداری و توسعه، مشاوران، معاونان، مدیران، روسا و سرپرستان بخشها و واحدهای مختلف شرکت فولاد خوزستان و مدیران عامل شرکتهای تابعه در تالار شهید امتی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از فولاد خوزستان، در ابتدای جلسه جعفر جنامی نیا مدیر استراتژی و تضمین کیفیت با ذکر مصوبات صورتجلسات قبلی، مدیران بخشها و واحدهای مختلف به ارائه توضیحات در خصوص پیگیری این مصوبات پرداختند.
در ادامهی این جلسه میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه با ارائهی گزارشی جامع از پروژه ساخت نیروگاه ۵۲۰ مگاواتی سیکل ترکیبی تاریانا به بیان مشکلات، چالشها و موانع پروژه پرداخت و به اقدامات انجام شده در زمینه تامین برق پایدار و راهکارهای احتمالی برای رفع موانع پیشرو اشاره کرد.
وی همچنین ضمن ارائهی توضیحاتی پیرامون نیروگاههای جایگزین، به دلایل خرید نیروگاه خلیج فارس توسط سهامدار عمده شرکت فولاد خوزستان اشاره نمود.
در ادامه جلسه، اسماعیل فتحی و محمدرضا اقتدار از مدیران حوزه معاونت طرح و توسعه، به ارائهی گزارش روند احداث نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی در سه فاز ۲۰۰ مگاواتی در خوزستان که در راستای کاهش وابستگی به شبکههای برق ملی و تقویت تامین انرژی پایدار برای فولاد خوزستان در حال پیگیری و اجرا هستند، پرداختند.
در پایان جلسه نیز، امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاشهای همهی کارکنان و مسئولان گروه فولادخوزستان، به بیان نکات مهمی در خصوص وضعیت بحرانی کنونی و نیاز به برنامهریزیهای دقیق برای مواجهه با آن پرداخت.
وی افزود: امروز، آنچه دست برتر و غالب را دارد جنگ روایتهاست که افکار عمومی را رهبری میکند. باید فرصتهای جدید بسازیم و در همین راستا، بیش از هر زمانی به انسجام، شجاعت، خلاقیت و چابکی نیاز داریم. تصمیمگیری به موقع و روحیه جنگندگی در میدان عمل یکی از اصول بقای ماست.
ابراهیمی در پایان سخنان خود تاکید داشت: در دل هر تهدیدی فرصتی نهفته است و بیان واقعیتها باید بر مبنای امیدآفرینی باشد. باید از تهدیدهای پیش رو با درایت و مدیریت در کنار تعهد توآم با تخصص، از فرصت ها استفاده لازم را ببریم. فولاد خوزستان امانتی دست ماست و باید یک مجموعه قوی را به آیندگان تحویل دهیم.
گفتنی است، در این جلسه از میثم شهنیانی به پاس تلاشهای جهادی و نیز گذراندن بیش از دو سال بدون حادثه در معاونت طرح و توسعه، با اهدای نشان و لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.