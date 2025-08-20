خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد تاریخی هپکو در سال ۱۴۰۳؛ از سود دهی تا افزایش قراردادهای منعقده و صادرات

رشد تاریخی هپکو در سال ۱۴۰۳؛ از سود دهی تا افزایش قراردادهای منعقده و صادرات
کد خبر : 1676136
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت هپکو در سال 1403، با رسیدن به مرحله سود دهی، افزایش قراردادهای منعقده و ورود به بازارهای جهانی و صادراتی، رشد تاریخی را به ثبت رساند.

️به گزارش ایلنا به نقل از هپکو نیوز؛ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۴ در جریان برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت هپکو گزارش عملکرد این شرکت حاکی از تحولی بی‌سابقه در حوزه‌های مالی، تولید، فروش و صادرات بود.

️رشد ۲۰۸ درصدی قراردادهای منعقده و رسیدن به رقم قرارداد ۷۴۰۶ میلیارد تومان، نتیجه تغییر رویکردهای بازاریابی و بازگشت اعتماد به برند هپکو عنوان شد.

️در این جلسه بیان شد؛ پس از ۸ سال زیان عملیاتی، شرکت با رشد ۵۴ برابری سود عملیاتی و افزایش ۱۷۳ درصدی درآمدهای عملیاتی، به مسیر سودآوری پایدار بازگشت.

️در سال ۱۴۰۳ قراردادهای منعقد شده به ۱۰۰۹ دستگاه رسید که این رقم در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۵۸ دستگاه بوده است و محصولات جدیدی چون بیل‌های ۸۰، ۱۲۵ و ۱۵ تنی به سبد تولید اضافه شدند.

️برای اولین‌بار طی سال‌های اخیر، قراردادهای صادراتی به ارزش بیش از ۷ میلیون دلار با کشورهای خارجی منعقد شد که ۲ میلیون دلار آن تحقق یافته است، همچنین، شرکت با اجرایح پروژه‌های صنعتی بزرگ از جمله ساخت تجهیزات پتروشیمی، ماشین‌آلات حفاری ۲۵۰۰ متری، خطوط گرافیتی و تجهیزات فولاد مبارکه، جایگاه خود را در بازار پروژه‌های سنگین تثبیت کرد.

️هپکو در سال ۱۴۰۳، با اتکا به مدیریت نوین با رویکرد تحول‌گرایانه و برنامه‌ریزی راهبردی، نه‌تنها از بحران‌های مزمن عبور کرد، بلکه در مسیر توسعه و بازگشت به جایگاه پیشروی صنعت ماشین‌آلات سنگین ایران گام‌های بلندی برداشت.

️این شرکت با اتکا به حمایت سهامداران و در سایه‌ی برنامه‌ریزی‌های هدفمند و مدیریت اثربخش، توانست به دستاوردهایی کم‌سابقه در حوزه‌های مالی، تولید، فروش و صادرات دست یابد.

️اجرای پروژه‌های صنعتی متنوع در سطح ملی، گواهی بر توان فنی، تخصصی و تولیدی شرکت و پاسخگویی به نیازهای راهبردی کشوراست و این شرکت با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، ظرفیت‌های بی‌نظیر تولیدی و همراهی سهامداران، چشم‌اندازی روشن برای آینده ترسیم کرده و در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت ماشین‌آلات سنگین کشور، گام برمی‌دارد.

رشد تاریخی هپکو در سال ۱۴۰۳؛ از سود دهی تا افزایش قراردادهای منعقده و صادرات

رشد تاریخی هپکو در سال ۱۴۰۳؛ از سود دهی تا افزایش قراردادهای منعقده و صادرات

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور