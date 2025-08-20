رشد تاریخی هپکو در سال ۱۴۰۳؛ از سود دهی تا افزایش قراردادهای منعقده و صادرات

️به گزارش ایلنا به نقل از هپکو نیوز؛ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۴ در جریان برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت هپکو گزارش عملکرد این شرکت حاکی از تحولی بی‌سابقه در حوزه‌های مالی، تولید، فروش و صادرات بود.

️رشد ۲۰۸ درصدی قراردادهای منعقده و رسیدن به رقم قرارداد ۷۴۰۶ میلیارد تومان، نتیجه تغییر رویکردهای بازاریابی و بازگشت اعتماد به برند هپکو عنوان شد.

️در این جلسه بیان شد؛ پس از ۸ سال زیان عملیاتی، شرکت با رشد ۵۴ برابری سود عملیاتی و افزایش ۱۷۳ درصدی درآمدهای عملیاتی، به مسیر سودآوری پایدار بازگشت.

️در سال ۱۴۰۳ قراردادهای منعقد شده به ۱۰۰۹ دستگاه رسید که این رقم در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۵۸ دستگاه بوده است و محصولات جدیدی چون بیل‌های ۸۰، ۱۲۵ و ۱۵ تنی به سبد تولید اضافه شدند.

️برای اولین‌بار طی سال‌های اخیر، قراردادهای صادراتی به ارزش بیش از ۷ میلیون دلار با کشورهای خارجی منعقد شد که ۲ میلیون دلار آن تحقق یافته است، همچنین، شرکت با اجرایح پروژه‌های صنعتی بزرگ از جمله ساخت تجهیزات پتروشیمی، ماشین‌آلات حفاری ۲۵۰۰ متری، خطوط گرافیتی و تجهیزات فولاد مبارکه، جایگاه خود را در بازار پروژه‌های سنگین تثبیت کرد.

️هپکو در سال ۱۴۰۳، با اتکا به مدیریت نوین با رویکرد تحول‌گرایانه و برنامه‌ریزی راهبردی، نه‌تنها از بحران‌های مزمن عبور کرد، بلکه در مسیر توسعه و بازگشت به جایگاه پیشروی صنعت ماشین‌آلات سنگین ایران گام‌های بلندی برداشت.

️این شرکت با اتکا به حمایت سهامداران و در سایه‌ی برنامه‌ریزی‌های هدفمند و مدیریت اثربخش، توانست به دستاوردهایی کم‌سابقه در حوزه‌های مالی، تولید، فروش و صادرات دست یابد.

️اجرای پروژه‌های صنعتی متنوع در سطح ملی، گواهی بر توان فنی، تخصصی و تولیدی شرکت و پاسخگویی به نیازهای راهبردی کشوراست و این شرکت با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، ظرفیت‌های بی‌نظیر تولیدی و همراهی سهامداران، چشم‌اندازی روشن برای آینده ترسیم کرده و در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت ماشین‌آلات سنگین کشور، گام برمی‌دارد.