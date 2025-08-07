پیام مدیرعامل هلدینگ هپکو به مناسبت روز خبرنگار
مدیرعامل هلدینگ هپکو به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار، با صدور پیامی، از تلاشهای صادقانه و نقش بیبدیل خبرنگاران در روشنگری و توسعه جامعه قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هپکو، حسین قربانی در این پیام با اشاره به جایگاه والای خبرنگار در جامعه نوشت: خبرنگار، روایتگر حقیقت و صدای رسای جامعه است؛ کسی که بیوقفه مینویسد تا پل میان مردم و واقعیتها برقرار بماند. تلاش او، نه فقط نوشتن خبر، که آفرینش اعتماد و امید در دل جامعه است.
قربانی با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در پیشرفت کشور، عنوان کرد: نقش خبرنگاران در توسعه و پیشرفت، همانقدر حیاتی است که نقش صنعت در سازندگی.
مدیرعامل هلدینگ هپکو در ادامه ضمن گرامیداشت یاد خبرنگارانی که در مسیر روشنگری جان خود را فدای حقیقت کردند، افزود: خانواده بزرگ هپکو برای سالها حمایت و بیان واقعی وقایع، دست خبرنگاران را به گرمی میفشارد و برایشان آرزوی توفیق، سربلندی و استمرار این مسیر ارزشمند را دارد.
در پایان این پیام آمده است: به نام آنکه قلم را مایه آگاهی قرار داد؛ روز خبرنگار گرامی باد.