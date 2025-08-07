پیام مدیرعامل هلدینگ هپکو به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هپکو، حسین قربانی در این پیام با اشاره به جایگاه والای خبرنگار در جامعه نوشت: خبرنگار، روایت‌گر حقیقت و صدای رسای جامعه است؛ کسی که بی‌وقفه می‌نویسد تا پل میان مردم و واقعیت‌ها برقرار بماند. تلاش او، نه فقط نوشتن خبر، که آفرینش اعتماد و امید در دل جامعه است.

قربانی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در پیشرفت کشور، عنوان کرد: نقش خبرنگاران در توسعه و پیشرفت، همان‌قدر حیاتی است که نقش صنعت در سازندگی.

مدیرعامل هلدینگ هپکو در ادامه ضمن گرامیداشت یاد خبرنگارانی که در مسیر روشنگری جان خود را فدای حقیقت کردند، افزود: خانواده بزرگ هپکو برای سال‌ها حمایت و بیان واقعی وقایع، دست خبرنگاران را به گرمی می‌فشارد و برایشان آرزوی توفیق، سربلندی و استمرار این مسیر ارزشمند را دارد.

در پایان این پیام آمده است: به نام آنکه قلم را مایه آگاهی قرار داد؛ روز خبرنگار گرامی باد.

