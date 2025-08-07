دریافت پروانه بهرهبرداری، ویژه محصولات جدید هپکو
به گزارش ایلنا به نقل از هپکو نیوز؛ با تلاشهای بیوقفه مدیریت و همافزایی همکاران در بخشهای مختلف شرکت و واحدهای فنی، مهندسی و تولیدی، محصولات جدید هپکو اراک پروانه بهرهبرداری وزارت صنعت، معدن و تجارت را دریافت کردند.
این دستاورد مهم خانواده بزرگ هپکو، نویدبخش توسعه سبد محصولات، ارتقای توان تولیدی و گسترش بازارهای داخلی و صادراتی است.
هپکو با اتکا به دانش مهندسی و ظرفیتهای تولیدی خود، همچنان یک گام جلوتر در مسیر توسعه و تولید ملی حرکت میکند.