سهم بزرگ ورق‌های خودرویی در سبد محصولات فولادی مجید فخاری، مدیر برنامه‌ریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه در این پنل به بررسی وضعیت مصرف محصولات فولادی در جهان پرداخت و اظهار کرد: در کل دنیا، مصرف محصولات فولادی حدود ۱.۸ میلیارد تن است. از این مقدار، صنعت خودروسازی به تنهایی حدود ۲۱۰ میلیون تن ورق فولادی را به خود اختصاص می‌دهد. این وابستگی نشان‌دهنده اهمیت ورق‌های فولادی در صنعت خودروسازی است، به‌طوری که بدون این ورق‌ها، عملاً صنعت خودروسازی وجود نخواهد داشت. وی به سهم بزرگ ورق‌های خودرویی در سبد محصولات فولادی اشاره کرد و افزود: این ورق‌ها یکی از حوزه‌های بسیار استراتژیک بازار برای تولیدکنندگان است. با توجه به الزامات و تغییرات تکنولوژیکی در صنعت خودروسازی، نیاز به ورق‌های ویژه و خاص در این حوزه به شدت افزایش یافته است. این ورق‌ها به منظور کاهش آلاینده‌ها، کاهش وزن خودرو، افزایش کارایی و ایمنی خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدیر برنامه‌ریزی فروش فولاد مبارکه به تولید و تأمین ورق‌های فولادی برای خودروسازها اشاره کرد و گفت: فولاد مبارکه و ورق خودرو چهارمحال و بختیاری که از زیرمجموعه‌های فولاد مبارکه است، تنها تولیدکنندگان ورق‌های مورد نیاز خودروسازان در کشور هستند، در سال ۱۴۰۲، برای صنعت خودروسازی در کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ورق فولادی برای تأمین کردیم که تقریباً ۹۵۰ هزار تن آن مربوط به فولاد مبارکه و حدود ۲۶۰ هزار تن توسط ورق خودروی چهار محال و بختیاری تأمین شد. فخاری به تغییرات در نیاز خودروسازها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، حدود ۵۰ درصد مصرف خودروسازها از ورق‌های سرد فولادی، ۲۰ درصد از ورق‌های گالوانیزه و ۳۰ درصد از ورق‌های گرم و اسیدشویی است. این تغییر ذائقه خودروسازها به سمت ورق‌های فولادی جدید و پیشرفته، نیاز به سرمایه‌گذاری و توسعه سبد محصول در این حوزه را افزایش داده است. افزایش ظرفیت تولید ورق‌های فولادی در فولاد مبارکه برای تأمین نیاز صنعت خودرو وی همچنین به توسعه ظرفیت‌ های تولید فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر ۳۵۰ هزار تن ظرفیت تولید ورق گالوانیزه برای خودرو داریم و پیش‌بینی می‌شود که این مصرف به دو برابر وضعیت فعلی برسد. هدف ما این است که سهم محصولات پیشرفته و استحکام بالای فولاد مبارکه را افزایش دهیم و به تأمین نیازهای خودروسازها بپردازیم مدیر برنامه‌ریزی فروش و حمل محصولات فولاد مبارکه با اشاره به افزایش سهم فولاد مبارکه در تولید ورق مورد نیاز خودروسازان اظهار کرد: این شرکت قابلیت‌های ویژه‌ای برای تأمین نیازهای خودروسازان دارد. فخاری افزود: توسعه‌هایی که در زمینه‌های کمی و کیفی در فولاد مبارکه انجام می‌شود، یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی ما تأمین نیازهای خودروسازان است.

تأمین ورق‌های فولادی برای ۳ میلیون خودرو وی با اشاره به سند چشم‌انداز صنعت خودرو در کشور، افزود: فولاد مبارکه آمادگی کامل دارد تا برای ۳ میلیون خودرو تولیدی، انواع ورق‌های فولادی مورد نیاز را تأمین کند. فخاری اضافه کرد: ما دو قابلیت اصلی داریم که می‌توانیم انواع ورق‌های مورد نیاز این صنعت را تأمین کنیم. خط نورد سرد ما با ظرفیت ۲ میلیون تن و خط گالوانیزه با ظرفیت ۳۵۰ هزار تن، به ما این امکان را می‌دهد که به تولید ورق‌های مورد نیاز خودروسازان بپردازیم. توسعه ظرفیت تولید ورق‌های IF مدیر برنامه‌ریزی فروش فولاد مبارکه همچنین به توسعه ظرفیت تولید ورق‌های IF اشاره کرد و گفت: ما در حال توسعه ظرفیت‌های خود هستیم تا بتوانیم انواع ورق‌های IF را تولید کنیم. این اقدامات در راستای هم‌راستایی با صنعت خودرو انجام می‌شود و ما پتانسیل لازم برای تحقق هدف‌گذاری‌های سند چشم‌انداز صنعت خودرو را داریم. تعامل مستمر با خودروسازان فخاری به تعامل مستمر فولاد مبارکه با خودروسازان اشاره کرد و گفت: ما به صورت ماهیانه جلسات فنی و تجاری با خودروسازان داریم و نیازهای آن‌ها را رصد می‌کنیم. این تعاملات باعث شده که ما بتوانیم محصولاتی با کیفیت بالا تولید کنیم. وی همچنین به دستاوردهای این تعاملات اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۶۳ درصد محصولاتی که به خودروسازان فروختیم، از نوع محصولات IF یا استحکام بالا بوده است. تأثیر قیمت ورق فولادی بر هزینه تولید خودرو فخاری در ادامه به تأثیر قیمت ورق فولادی بر هزینه تولید خودرو اشاره کرد و گفت: بهای تمام شده ورق فولادی تقریباً ۹ تا ۱۰ درصد از هزینه تولید خودرو را تشکیل می‌دهد. بنابراین، داخلی‌سازی این ورق‌ها می‌تواند به صرفه‌جویی ارزی برای کشور کمک کند. نیاز به تأمین داخلی ورق‌های فولادی مدیر برنامه‌ریزی فروش فولاد مبارکه در پایان تأکید کرد که نیاز به تأمین داخلی ورق‌های فولادی برای صنعت خودرو بسیار مهم است و گفت: ما باید به سمت داخلی‌سازی برویم تا بتوانیم تمام نیازهای خودروسازان را از داخل تأمین کنیم. این اقدام نه تنها به صرفه‌جویی ارزی کمک می‌کند، بلکه به توسعه صنعت فولاد کشور نیز کمک خواهد کرد. فخاری همچنین به پروژه‌های مشترک با شرکت‌هایی مانند کرمان موتور اشاره کرد و گفت: ما در حال همکاری با این شرکت‌ها هستیم تا بتوانیم ورق‌های مورد نیاز آن‌ها را از داخل تأمین کنیم.