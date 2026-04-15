درگذشت اسطوره رئال مادرید
خوزه امیلیو سانتاماریا، یکی از بزرگترین مدافعان تاریخ فوتبال و چهره ماندگار رئال مادرید، پس از سالها افتخارآفرینی در سطح باشگاهی و ملی، چشم از جهان فروبست.
به گزارش ایلنا، خوزه امیلیو سانتاماریا که سال ۱۹۲۹ در مونتهویدئو متولد شد، فوتبال حرفهای خود را از ناسیونال آغاز کرد و خیلی زود با درخشش در خط دفاع، به تیم ملی اروگوئه راه یافت. او در جامهای جهانی ۱۹۵۴ و ۱۹۵۸ حضور داشت و نمایشهایش توجه رئال مادرید را جلب کرد تا در سال ۱۹۵۷ به این باشگاه بپیوندد.
سانتاماریا طی ۹ فصل حضور در رئال مادرید، ۳۳۷ بازی انجام داد و یکی از ارکان اصلی تیم پرافتخار این باشگاه در دهه پنجاه بود. او نقش مهمی در موفقیتهای اروپایی رئال داشت و در قهرمانیهای متعدد این تیم در جام باشگاههای اروپا سهیم بود؛ از جمله قهرمانی سال ۱۹۶۶ که با نسل معروف «یِییِس» به دست آمد.
این مدافع بزرگ همچنین شش قهرمانی لیگ، یک جام بینقارهای و یک جام حذفی اسپانیا را در کارنامه خود ثبت کرد. سانتاماریا پس از درخشش در اسپانیا، تابعیت این کشور را نیز پذیرفت و بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ برای تیم ملی اسپانیا به میدان رفت و در جام جهانی ۱۹۶۲ نیز حضور داشت.
او پس از خداحافظی از فوتبال در سال ۱۹۶۶ وارد عرصه مربیگری شد و فعالیت خود را از ردههای پایه رئال مادرید آغاز کرد. سپس هدایت تیم المپیک اسپانیا را بر عهده گرفت و در ادامه با حضور در اسپانیول، به یکی از ماندگارترین مربیان تاریخ این باشگاه تبدیل شد.
سانتاماریا در سال ۱۹۸۰ بار دیگر هدایت تیم المپیک اسپانیا را پذیرفت و همان سال به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور برای جام جهانی ۱۹۸۲ انتخاب شد. او پس از پایان این رقابتها از دنیای مربیگری کنارهگیری کرد.
این چهره ماندگار فوتبال همواره از رئال مادرید به عنوان خانه اصلی خود یاد میکرد و فلسفه این باشگاه را بر پایه تلاش، مسئولیتپذیری و تسلیمناپذیری میدانست. با درگذشت او، فوتبال جهان یکی از اسطورههای بزرگ خود را از دست داد.