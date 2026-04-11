طاهری: اگر قرار به ادامه لیگ نیست، استقلال را قهرمان اعلام کنید

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری، سرپرست تیم استقلال، در حاشیه دومین تمرین این تیم در کمپ ناصر حجازی درباره موضع باشگاه نسبت به سرنوشت لیگ گفت: «امروز دیدید که تمرینات را با جدیت آغاز کردیم و مربی خارجی ما نیز از ترکیه بازگشته و به تیم اضافه شده است. موضع رسمی ما این است که لیگ باید با حضور تمامی تیم‌ها برگزار شود و ما برای رقابت در لیگ و جام حذفی آمادگی کامل داریم.»

او درباره احتمال لغو مسابقات و سرنوشت قهرمانی اظهار داشت: «اگر بازی‌ها برگزار شود که ما با قدرت بازی می‌کنیم، اما اگر قرار باشد مسابقات نیمه‌تمام بماند، حضور تنها ۵ یا ۶ تیم در ادامه لیگ بی‌احترامی به سایرین است. با توجه به اینکه ما در بازی‌های مستقیم رقبای بالای جدول را شکست داده‌ایم، اگر قرار نیست مسابقات برگزار شود، باید استقلال را به‌عنوان قهرمان معرفی کنند.»

طاهری با ابراز نگرانی از وضعیت بدنی بازیکنان و نزدیکی به مسابقات جهانی افزود: «اولویت اصلی ما اکنون تیم ملی است. بازیکنان پس از ۴۰ روز وقفه به زمان نیاز دارند تا به شرایط مطلوب برسند. اگر بازیکنی در این فشار تمرینات دچار مصدومیت شود، هم جام جهانی را از دست می‌دهد و هم تیم ملی آسیب می‌بیند. تمرینات انفرادی و خانگی به‌هیچ‌وجه کافی نیست و بازیکن برای آمادگی نبرد در جام جهانی، نیاز به تمرینات سنگین تیمی دارد.»

سرپرست استقلال در خصوص غایبان تمرین امروز توضیح داد: «غیبت بازیکنانی مثل ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، عارف آقاسی و کوشکی با هماهنگی کادر فنی بوده و دلایل موجهی داشتند. برای مثال جلالی در مراسم سالگرد مادربزرگش بود و حردانی هم به دلیل خستگی و رسیدگی به امور شخصی غایب بود. همه این نفرات از فردا در تمرینات حاضر خواهند شد.»

وی همچنین در واکنش به حواشی دوران حضور ریکاردو ساپینتو و ناراحتی او از حضور علی تاجرنیا در رختکن گفت: «فشار روی ساپینتو بسیار زیاد بود و گاهی تصمیمات فنی می‌گرفت که شاید مورد پسند همه نبود، اما من در امور فنی دخالت نمی‌کردم. در مورد حضور آقای تاجرنیا در رختکن هم ایشان فقط چند جمله انگیزشی درباره نتیجه بازی تراکتور و تلاش برای پیروزی گفت، اما ساپینتو کلاً از ورود افراد به رختکن ناراحت می‌شد.»

طاهری در پایان تأکید کرد: «امیدوارم تصمیمی گرفته شود که به سود تیم ملی باشد تا بازیکنان با آمادگی کامل و بدون مصدومیت راهی جام جهانی شوند و بتوانند با صعود از گروه خود، افتخارآفرینی کنند.»

