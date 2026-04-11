از شروع لیگ تا ساپینتو؛
توضیحات تاجرنیا درمورد شرایط استقلال
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال تأکید کرد این تیم برای ادامه رقابتهای لیگ برتر آماده است، اما تصمیم نهایی درباره سرنوشت مسابقات باید با در نظر گرفتن شرایط همه باشگاهها اتخاذ شود.
به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، در حاشیه آیین آغاز فعالیت رسمی این باشگاه در سال ۱۴۰۵ درباره شروع تمرینات تیم گفت: «برنامه امروز که همزمان با آغاز تمرینات استقلال برگزار شد دو پیام داشت؛ نخست اینکه نشان دهیم با وجود مشکلاتی که در جریان جنگ ۴۰ روزه برای کشور به وجود آمد، زندگی در ایران همچنان در جریان است و ما به عنوان یک باشگاه ورزشی در کنار مردم حضور داریم.»
او ادامه داد: «استقلال از نظر فنی نیز شرایط خوبی داشت و پیش از تعطیلی مسابقات در صدر جدول لیگ برتر قرار داشت و در جام حذفی هم یکی از مدعیان بود. این موضوع نشان میدهد مجموعه تیم و بازیکنان آماده بودهاند و اکنون هم اعلام میکنیم برای هر تصمیمی درباره ادامه مسابقات آمادگی داریم و در نهایت از تصمیم جمعی تبعیت میکنیم.»
تاجرنیا درباره وضعیت ادامه لیگ برتر اظهار داشت: «تا اینجا دو جلسه حضوری و مجازی برگزار شده و قرار است به زودی جمعبندی نهایی انجام شود. ما معتقدیم هر تصمیمی که گرفته میشود باید بر اساس عدالت باشد. در عین حال مهم است که همه باشگاهها از نظر آمادگی شرایط مشابهی داشته باشند.»
او همچنین به وضعیت بازیکنان خارجی استقلال اشاره کرد و گفت: «باشگاه استقلال بیشترین تعداد بازیکن خارجی را در لیگ برتر دارد و چهار نفر از آنها ملیپوش هستند. بعد از اعلام آتشبس دو هفتهای به آنها اطلاع دادیم که آمادگی بازگشتشان را داریم و میتوانیم شرایط حضورشان در ایران را فراهم کنیم. البته ممکن است به دلیل شرایط موجود برخی از آنها با کمی تأخیر به تیم اضافه شوند.»
تاجرنیا در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اظهارات اخیر ریکاردو ساپینتو، سرمربی پیشین استقلال، گفت: «وقتی همکاری با فردی به پایان میرسد، اخلاقی نیست که علیه او صحبت کنیم اما اگر کسی به کاری که انجام داده اعتقاد داشته باشد، نباید پس از پایان آن مواضعی کاملاً متفاوت بگیرد. این تغییر مواضع نشاندهنده نوعی بیثباتی است.»
او در ادامه افزود: «در دوران حضور ساپینتو تعدادی از بازیکنان با نظر او از تیم کنار گذاشته شدند، اما بعداً دیدیم برخی از همان بازیکنان در تیمهای دیگر عملکرد خوبی داشتند. حتی در مقطعی ایشان خواستار جدایی بازیکنان بیشتری بود که ما در هیئتمدیره با آن مخالفت کردیم تا ترکیب تیم دچار مشکل نشود.»