به گزارش ایلنا، در جریان رقابت‌های مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ به میزبانی مراکش، تیم‌های ملی اوگاندا و نیجریه شب گذشته به مصاف هم رفتند؛ مسابقه‌ای که فراتر از نتیجه، به دلیل شرایط غیرمعمول خط دروازه اوگاندا در کانون توجه قرار گرفت.

این دیدار با شروعی نامطلوب برای اوگاندا همراه بود. دنیس اونیانگو، دروازه‌بان اول این تیم، در دقیقه ۲۸ به دلیل مصدومیت قادر به ادامه بازی نبود و جای خود را به جمال سالم داد. با این حال، حضور سالم در زمین تنها ۱۰ دقیقه به طول انجامید و او به دلیل خطای شدید، با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج شد.

در ادامه و با توجه به شرایط اضطراری، کادر فنی اوگاندا ناچار شد از سومین دروازه‌بان فهرست خود، نافیان آلیونزی، استفاده کند. این گلر که پیش از این فرصت بازی در جام را نداشت، در برابر فشار سنگین حملات نیجریه دو بار دیگر دروازه‌اش را بازشده دید تا اوگاندا در نهایت با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب حریف قدرتمند خود شود.

با این پیروزی، تیم ملی نیجریه ۹ امتیازی شد و به‌عنوان تیم نخست گروه، جواز صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها را به دست آورد. در مقابل، اوگاندا با کسب تنها یک امتیاز در قعر جدول ایستاد و از دور مسابقات کنار رفت.

با وجود اهمیت نتیجه، آنچه این مسابقه را به یک بازی تاریخی تبدیل کرد، استفاده از سه دروازه‌بان متفاوت توسط یک تیم در جریان یک دیدار رسمی بود؛ اتفاقی نادر که به‌ندرت در فوتبال ملی و تورنمنت‌های بزرگ رخ می‌دهد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی داشته است.

انتهای پیام/