«لیگ آچاره» با ۵۰۰ میلیون تومان جایزه آغاز شد. این لیگ که با حال و هوای مسابقات ورزشی طراحی شده، در بستر «کلاب آچاره» اتفاق میافتد و تا ۲۰ دی ماه ادامه دارد.
کاربران برای شرکت در لیگ و برنده شدن جایزههای میلیونی بدون قرعهکشی، کافی است اپلیکیشن آچاره را دانلود کرده و برای کسب چاره و افزایش امتیاز تلاش کنند.
به گزارش روابط عمومی آچاره، کمپین جدید این مجموعه با هدف افزایش تعامل کاربران و ایجاد تجربهای رقابتی طراحی شده است. در جریان لیگ آچاره، کاربران با انجام فعالیتهایی مانند نصب اپلیکیشن، دعوت از دوستان، ثبت سفارش و سایر اقدامات تعریفشده، امتیازی تحت عنوان «چاره» دریافت میکنند و بر اساس مجموع این امتیازات، جایگاه آنها در جدول ردهبندی مسابقه مشخص میشود.
علاوه بر این، امکان دریافت امتیاز روزانه از طریق «جعبه آچاره» در صفحه اصلی کمپین نیز برای کاربران فراهم شده است؛ قابلیتی که به شرکتکنندگان کمک میکند شانس خود را برای صعود در لیدربورد و رقابت با سایر کاربران افزایش دهند.
مجموع جوایز در نظر گرفتهشده برای «لیگ آچاره» ۵۰۰ میلیون تومان است. از این رقم، ۴۰۰ میلیون تومان به ۱۰ نفر برتر جدول ردهبندی اختصاص دارد؛ بهگونهای که نفر اول ۲۰۰ میلیون تومان، نفر دوم ۱۰۰ میلیون تومان و نفر سوم ۳۵ میلیون تومان جایزه دریافت میکنند و باقی جوایز تا رتبه دهم بهصورت پلکانی توزیع میشود. همچنین در پایان این کمپین، یک قرعهکشی ۱۰۰ میلیون تومانی میان تمامی شرکتکنندگان برگزار خواهد شد.
طراحی «لیگ آچاره» با الهام از فضای رقابتهای ورزشی و تورنمنتهایی مانند رالی انجام شده است. در این کمپین، هر کاربر از ابتدای مسیر بهعنوان یک بازیکن وارد رقابت میشود و با انجام اقدامات مختلف، برای کسب امتیاز بیشتر و بهبود جایگاه خود در جدول رقابت تلاش میکند.