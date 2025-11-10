رشد ایران‌ کیش در سه شاخص کلیدی صنعت پرداخت

به گزارش ایلنا؛ طبق این گزارش، این شرکت در شاخص «سهم از مبلغ تراکنش ابزار کارتخوان» با رشد ۰.۱۲ درصدی نسبت به ماه گذشته، رتبه دوم رشد را به خود اختصاص داده است.

در بخش دیگری از گزارش شاپرک، این شرکت در شاخص «کاهش خطای پذیرندگی» هم عملکرد مطلوبی داشته و با کاهش ۰.۰۸۵ درصدی خطا نسبت به ماه گذشته، در میان شرکت‌های پرداخت کشور به رتبه دوم رشد دست یافت.

این در حالی است که ایران‌کیش در شاخص «سهم از مبلغ تراکنش کل ابزارها» با افزایش ۰.۱۰ درصدی سهم نسبت به ماه قبل، موفق به کسب رتبه سوم رشد در میان شرکت‌های پرداخت کشور شده است.

