جشنواره پیشوازفان ایرانسل با جوایز ویژه

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، کاربران پس از فعال‌سازی حساب کاربری در بخش پیشوازفان وب‌سایت ایرانسل، می‌توانند با خرید آهنگ پیشواز، امتیاز جمع‌آوری کنند. این امتیازهای به‌دست‌آمده، نقش «شانس» ورود به گردونه را ایفا می‌کنند و با افزایش تعداد امتیازها، امکان ورود بیشتر به بازی و برخورداری از جوایز متنوع برای هر شرکت‌کننده افزایش می‌یابد.

جوایز این کمپین پاییزی مانند دوره‌های قبلی، به‌صورت تصادفی انتخاب شده و در پایان جشنواره به برندگان اهدا می‌شود. کاربران تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند تا با خرید آهنگ پیشواز و جمع‌آوری امتیاز، در این جشنواره پرجایزه، شرکت و شانس خود را برای برنده شدن امتحان کنند.

جوایز این دوره جشنواره، شامل یک دستگاه گوشی آیفون ۱۳، یک دستگاه کنسول بازیPS5، دو عدد مچ‌بند هوشمند هواوی مدلBand5 ، شارژ کیف پول جیب‌جت به مبلغ ۲۰هزار تومان برای ۲۰۰۰ نفر، شارژ کیف پول جیب‌جت به مبلغ ۳۰هزار تومان برای ۱۰۰۰ نفر، شارژ کیف پول جیب‌جت به مبلغ ۵۰هزار تومان برای ۵۰۰ نفر، بسته اینترنت یک گیگابایتی با اعتبار یک‌ماهه برای ۵۰۰ نفر، بسته اینترنت ۱۰ گیگابایتی با اعتبار دوماهه برای ۱۰۰ نفر، بسته اینترنت ۲۰ گیگابایتی با اعتبار شش‌ماهه برای ۵۰ نفر، است.

« آهنگ پیشواز»، یکی از خدمات ایرانسل است که با استفاده از آن، مشترکان می توانند با فعال‌سازی آهنگ‌های پیشواز مورد علاقه خود، زمان لذت‌بخشی را برای مخاطبان خود هنگام دریافت تماس، فراهم کنند. ایرانسل در اوایل راه‌اندازی شبکه خود، این امکان را برای نخستین بار در ایران، به مشترکان تلفن همراه ارائه کرده بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای فعال‌سازی آهنگ پیشواز و شرکت در جشنواره تابستانی آهنگ پیشواز ایرانسل، از طریق برنامه « ایرانسل‌من» یا وب‌اپلیکیشن « پیشواز» اقدام کرده و شانس خود را برای به دست آوردن جوایز امتحان کنند.

