ایلنا : پاناسونیک با معرفی گزینه‌های رنگی جدید برای دوربین لومیکس S9، این دوربین محبوب فول‌فریم بدون آینه را به روز کرد. دوربین مورد اشاره که از زمان عرضه در سال گذشته توجه زیادی را جلب کرده است، اکنون در رنگ‌های جدیدی مثل نقره‌ای/سفید و نقره‌ای/آبی به‌فروش می‌رسد. علاوه‌بر این، فقط ۲۰۰ واحد از نسخه‌ی محدود طلای تیتانیومی عرضه می‌شود که ویژگی‌های خاص خود را دارد.

نسخه‌ی طلایی تیتانیومی دوربین لومیکس S9 با قیمت ۱۳۹۹ یورو در اروپا عرضه شده است و فقط از طریق فروشگاه پاناسونیک به‌فروش می‌رسد. این نسخه شامل هدایای ویژه‌ای مثل بند دوربین چرمی تیتانیومی و قهوه‌ای و مجموعه‌ای از برچسب‌های لومیکس است.

رنگ ویژه‌ی لومیکس S9 با استفاده از فرایند سه‌لایه به‌دست آمده است که شامل پایه‌ی سیاه عمیق، لایه‌ی براق و پوشش شفاف رنگی می‌شود. نتیجه‌ی این فرایند پوششی مقاوم و زیبا با هاله‌های طلایی و قهوه‌ای است که ظاهر لوکسی به دوربین می‌بخشد.

لومیکس S9 با حسگر ۲۴٫۲ مگاپیکسلی فول‌فریم و پردازنده‌ی تصویر جدید، توانایی فوکوس خودکار سریع و دقیق را فراهم می‌کند. این محصول همچنین سیستم تثبیت‌کننده‌ی ۵ محوره Dual IS2 تا ۶٫۵ استاپ اصلاح برای عکاسی و فیلم‌برداری صاف ارائه می‌دهد.

لومیکس S9 برای تولیدکنندگان محتوا، ویژگی‌هایی مثل حالت MP4 Lite Open Gate برای ویرایش سریع با گوشی هوشمند و اپلیکیشن LUMIX Lab برای انتقال سریع عکس‌ها و ویدیوها دارد. این ویژگی‌ها تجربه‌ی کاربری را به‌ویژه برای تولیدکنندگان محتوا بهبود می‌بخشد.

