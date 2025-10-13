حضور ایرانسل با راهکارهای هوشمند در نمایشگاه شهر پایدار کیش
ایرانسل، با معرفی مجموعهای از محصولات و خدمات هوشمند، در سومین نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار کیش ۱۴۰۴، حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در این رویداد که از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش، برگزار میشود، ایرانسل با تمرکز بر نقش ارتباطات هوشمند در توسعه شهرهای پایدار، تازهترین راهکارهای دیجیتال خود را معرفی میکند.
راهکارهای سازمانی ایرانسل در این نمایشگاه، شامل سامانه مدیریت هوشمند ناوگان(FMS)، سرویس اینترنت فیبر نوری، مرکز تماس ابری (Cloud PBX)، سرویس بیسیم واکه(PoC)، زیرساخت ابری (IaaS) و سیستم نظارت تصویری ابری (VMS) است.
این محصولات، با هدف بهینهسازی منابع، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات شهری، طراحی شدهاند و زیرساختی مطمئن برای تحقق شهرهای هوشمند آینده فراهم میکنند. ایرانسل با ارائه این راهکارها، تلاش دارد نقش فناوریهای ارتباطی و دیجیتال را در مدیریت هوشمند ناوگان، کنترل مصرف انرژی، توسعه حملونقل سبز، ارتقای امنیت و بهبود کیفیت زندگی شهری پررنگتر کند.
راهکارهای سازمانی ایرانسل، با تمرکز بر تحول دیجیتال و خدمات ابری، در این نمایشگاه مسیر شهرهای آینده بهسوی پایداری، کارآمدی و زیستپذیری بیشتر، از طریق نوآوری در ارتباطات را به نمایش میگذارد. ایرانسل، با بهرهگیری از فناوریهای نوینی مانند اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی (AI) و شبکه ارتباطی پرسرعت نسل پنج، امکان بهینهسازی عملیات شهری، افزایش امنیت و بهرهوری و تسهیل در تصمیمگیریهای مدیریتی را برای فعالان حوزه شهرهای پایدار فراهم میکند.
سومین نمایشگاه بینالمللی شهر پایدار، با شعار «شهر پایدار، نسل ماندگار»، از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، در مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش در حال برگزاری است. این رویداد با حضور شرکتهای دانشبنیان، نهادهای شهری و فعالان حوزه فناوری، بستری برای تبادل تجربهها و معرفی آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی در حوزه توسعه پایدار شهری فراهم کرده است.
ایرانسل، در این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۲، تازهترین راهکارهای سازمانی و محصولات دیجیتال خود را در حوزه شهر هوشمند و پایدار معرفی میکند.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به بخش راهکارهای سازمانی در وبسایت ایرانسل مراجعه کنند یا با شمارهگیری کد دستوری #۳* از خطوط ایرانسلی یا ارسال ایمیل به نشانی EB@mtnirancell.ir، با کارشناسان ایرانسل، در ارتباط باشند.