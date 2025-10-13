فصل فوتبال و جوایز ویژه در ماراتن پاییزی لنز
کاربران تلویزیون اینترنتی لنز، میتوانند با تماشای فیلمها، سریالها و مسابقات ورزشی، امتیاز جمعآوری کرده و در قرعهکشی جوایز ویژه ماراتن پاییزی ایرانسل، شرکت کنند.
به گزارش روابطعمومی ایرانسل، کاربران تلویزیون اینترنتی لنز، میتوانند با تماشای مسابقات فوتبال لیگهای داخلی و خارجی، فیلمها و سریالهای متنوع، تا پایان فصل پاییز، امتیاز جمعآوری کرده و در قرعهکشی جوایز جشنواره این فصل، شرکت کنند.
کاربران میتوانند با مراجعه به سایت لنز، وارد ماراتن پاییزی شوند و با وارد شدن به لنز کلاب و انجام فعالیتهایی مانند پیشبینی مسابقات ورزشی، پاسخ به مسابقات و حتی خرید امتیاز، میتوانند شانس خود را برای برندهشدن در قرعهکشی افزایش دهند.
بر اساس قوانین این جشنواره، هر ۳۰ دقیقه تماشای محتوا بر روی لنز، ۴۰ امتیاز دارد. امتیازها تنها در صورتی ثبت میشوند که کاربر وارد حساب کاربری خود شده باشد. برای کسب امتیاز، حداقل زمان تماشای بیوقفه، ۱۰ دقیقه تعیین شده است.
کاربران میتوانند هر پنجشنبه (به صورت ماهانه و هفتگی) از طریق بخش «تاریخچه امتیازها» در صفحه لنز کلاب، میزان امتیازهای ثبتشده خود را مشاهده و در بخش «دریافت جایزه»، امتیازهای بهدستآمده را به شانس قرعهکشی جوایز، تبدیل کنند.
جوایز ویژه ماراتن پاییزی لنز شامل یک دستگاه کنسول بازی PlayStation5، یک گوشی iPhone 13، یک گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴، یک دستگاه مودم FD-i40 E2 با بسته یک ماهه ۳۰ گیگابایت، یک عدد اسپیکر، سه جایزه نقدی سه میلیون تومانی و سه جایزه نقدی پنج میلیون تومانی، میشود.
اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل است که کاربران میتوانند آن را بدون هزینه، دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعهای از جدیدترین فیلمها و سریالهای ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامههای زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقههای ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…)، پخش زنده انواع رویداد (شامل رویدادهای علمی، آموزشی، انگیزشی) و… به عنوان پلتفرم پخش محتوا و زیرساخت توزیع محتوا، بر روی گوشی تلفن همراه، تلویزیون یا سایت لنز، دسترسی داشته باشند.