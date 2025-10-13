در پردیس هاب بینالملل فناوری و نوآوری ایران؛
نشست تخصصی بررسی چالشها و راهکارهای صادراتی حوزه تجهیزات پزشکی برگزار شد
نشست تخصصی «بررسی چالشها و ارائه راهکارهای صادراتی برای شرکتهای تجهیزات پزشکی دانشبنیان و فناور» با میزبانی پردیس هاب بینالملل فناوری و نوآوری ایران برگزار شد.
در این نشست که با حضور صفری، میرآبادی، جمعی از نمایندگان سازمان غذا و دارو، و اعضای انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور همراه بود، مهمترین موانع توسعه صادرات محصولات دانشبنیان حوزه تجهیزات پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در جریان این نشست، کارشناسان حاضر به تبیین چالشهای موجود از جمله مقررات پیچیده صادرات، استانداردسازی بینالمللی محصولات، الزامات ثبت و صدور مجوزها در بازارهای هدف و همچنین نحوه تأمین مالی و حملونقل بینالمللی تجهیزات حساس پزشکی پرداختند.
همچنین نمایندگان شرکتهای دانشبنیان و فناور حاضر در نشست، ضمن بیان تجربیات خود در حوزه صادرات، پیشنهادهایی برای تسهیل فرآیند صدور گواهیهای کیفی و ایجاد مسیرهای همکاری مشترک با شرکتهای خارجی ارائه کردند.
در پایان این نشست، مقرر شد قریب به ۳۰ شرکت فعال در حوزه صادرات تجهیزات پزشکی توسط پردیس هاب بینالملل فناوری و نوآوری ایران مورد ارزیابی تخصصی قرار گیرند تا زمینه شناسایی بازارهای جدید و توسعه فرصتهای صادراتی برای آنها فراهم شود.
پردیس هاب بینالملل فناوری و نوآوری ایران در ماههای اخیر با هدف تقویت تعاملات فناورانه و صادرات دانشبنیان، نشستها و برنامههای متعددی در حوزههای مختلف فناوری برگزار کرده و مأموریت خود را بر توسعه همکاریهای بینالمللی و تسهیل حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی متمرکز کرده است.