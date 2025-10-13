بازگشت LineageOS با آپدیت اندروید ۱۶

به گزارش ایلنا؛ اگرچه دوران طلایی سیستم‌عامل‌های سفارشی اندروید به پایان رسیده است، اما هنوز هم بسیاری از کاربران در سال ۲۰۲۵ به نصب این سیستم‌عامل‌ها ادامه می‌دهند. دلایل مختلفی برای این‌کار وجود دارد و برخی می‌خواهند تجربه‌ای شبیه به نسخه‌ی اصلی اندروید داشته باشند، برخی دیگر می‌خواهند عمر دستگاه‌های قدیمی خود را بیشتر کنند و بسیاری نیز به‌دنبال دور شدن از سرویس‌های گوگل هستند.

از بین گزینه‌های موجود، LineageOS پرطرفدارترین سیستم‌عامل سفارشی است که تجربه‌ای نزدیک به نسخه‌ی اصلی اندروید با ویژگی‌های اضافی و مجموعه‌ای از اپلیکیشن‌های اختصاصی ارائه می‌دهد. تیم پروژه اخیراً نسخه‌ی LineageOS 23.0 را برای بیش از ۱۰۰ دستگاه منتشر کرد که نسخه‌ای از اندروید ۱۶ را برای مدل‌های قدیمی‌تر ارائه می‌دهد.

LineageOS 23.0 بر اساس نسخه‌ی پایدار اولیه اندروید ۱۶ که در ژوئن (خرداد و تیر ۱۴۰۴) منتشر شد، ساخته شده است و نه نسخه‌ی جدیدتر اندروید 16 QPR1 زیرا گوگل هنوز کد منبع آن را به‌طور عمومی منتشر نکرده است.

در گذشته گوگل معمولاً کد منبع نسخه‌های جدید اندروید را چند روز پس از انتشار عمومی به پروژه‌ی Android Open Source (AOSP) ارائه می‌کرد، اما این‌بار انتشار کد منبع با تأخیر مواجه شد. به‌همین دلیل، تیم LineageOS مجبور شد بین صبر کردن برای کد منبع یا ادامه‌ی روند انتشار، گزینه‌ی دوم را انتخاب کند.

یکی دیگر از چالش‌های جدید، تغییر رویکرد گوگل در ارائه‌ی به‌روزرسانی‌های امنیتی است که به موجب آن، پروژه‌های سفارشی مانند LineageOS قادر به ارائه‌ی تعداد زیادی از اصلاحات امنیتی در هر ماه نخواهند بود. از این پس، آپدیت‌های امنیتی برای آسیب‌پذیری‌ها فقط در صورت خطر بالای آن‌ها منتشر می‌شوند و برای سایر آسیب‌پذیری‌ها به صورت فصلی منتشر خواهند شد.

ویژگی‌های جدید در LineageOS 23

باتوجه به اینکه LineageOS 23.0 بر اساس اندروید ۱۶ ساخته شده است و نه نسخه‌ی QPR1، برخی ویژگی‌ها مانند Material 3 Expressive و Desktop Mode به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده‌اند. بااین حال، تمامی ویژگی‌های جدید موجود در نسخه‌ی پایدار ژوئن (خرداد و تیر ۱۴۰۴) اندروید ۱۶ در این نسخه از LineageOS گنجانده شده است که ازجمله می‌توان به حالت edge-to-edge، ناوبری پیش‌بینی‌شده، بهبود سازگاری برنامه‌ها و پشتیبانی از حالت حفاظت پیشرفته اشاره کرد.

در بخش اپلیکیشن‌ها، LineageOS 23.0 به‌روزرسانی عظیمی برای اپلیکیشن دوربین Aperture ارائه کرده است. نسخه‌ی جدید این اپلیکیشن از ویژگی‌های Ultra HDR و ضبط RAW پشتیبانی می‌کند و همچنین طراحی جدیدی برای نوار اطلاع‌رسانی با رنگ‌های دینامیک و شاخص‌های جدید دارد.

نسخه‌ی LineageOS 23.0 برای دستگاه‌های مختلف ازجمله مدل‌های قدیمی‌تر منتشر شده است که می‌توانید آن‌ها را در سایت رسمی LineageOS ببینید. همچنین تیم توسعه‌ی به‌روزرسانی سیاست پشتیبانی خود را برای نسخه‌های قدیمی‌تر اعلام کرده است. به‌روزرسانی‌های جدید فقط برای نسخه‌ی LineageOS 22.2 ادامه خواهد داشت و توسعه برای نسخه ۲۱ متوقف خواهد شد

