مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور ایرانسل در کنفرانس رمز ایران با نگاه به آینده امنیت سایبری

حضور ایرانسل در کنفرانس رمز ایران با نگاه به آینده امنیت سایبری
ایرانسل، با تمرکز بر ارائه فناوری‌های جدید امنیت شبکه و جذب استعدادهای برتر در حوزه امنیت سایبری، در «بیست‌ودومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران»، حضور دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، در «بیست‌ودومین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران» که روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ با میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود، حضور دارد.

در این رویداد علمی–تخصصی، بخش‌های امنیت شبکه و منابع انسانی ایرانسل با هدف ارتباط مستقیم با نخبگان و متخصصان حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، معرفی دستاوردها و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت شبکه و فرصت‌های شغلی و جذب نیروهای توانمند در حوزه امنیت سایبری، مشارکت فعال دارند.

ایرانسل در قالب رویدادهای جانبی این کنفرانس، مانند «کافه اشتغال» و «ارائه‌های برق‌آسا»، به معرفی ظرفیت‌های فناورانه، ارائه دستاوردها، فناوری‌های جدید و نیازهای تخصصی خود در حوزه امنیت شبکه می‌پردازد. این حضور، علاوه بر معرفی فناوری‌هایی مانند سامانه یکپارچه احراز هویت و سامانه تشخیص نرم‌افزارهای مخرب و مهاجمان شبکه، گامی در راستای شناسایی استعدادهای برتر دانشگاهی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای نسل جدید متخصصان افتا به شمار می‌رود.

کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران، از مهمترین گردهمایی‌های علمی کشور در حوزه رمزشناسی و امنیت فضای مجازی است که با حضور شرکت‌های پیشرو در صنعت افتا، دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی برگزار می‌شود و بستر تعامل مستقیم صنعت و دانشگاه را فراهم می‌کند.

ایرانسل که حامی طلایی این رویداد است، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه دانش بومی در حوزه امنیت شبکه و فناوری‌اطلاعات، همواره تلاش دارد تا با سرمایه‌گذاری در ارتقای مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی، مسیر تحول دیجیتال کشور را تسهیل کند و شتاب دهد.

