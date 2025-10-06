با همکاری ایران کیش انجام شد:
آغاز طرح اقساطی کالانو و اعتباری BNPL بانک تجارت درفروشگاههای شهروند
مراسم رونمایی و آغاز طرح خرید از طریق «کالانو» و «BNPL» خرید اقساطی و اعتباری بدون پیشپرداخت، از طریق دستگاه های کارتخوان ایرانکیش در فروشگاه شهروند بیهقی برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ در این مراسم دکتر هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت؛ دکتر داوود قربانیان مدیرعامل فروشگاههای زنجیره ای شهروند؛ دکتر امیر حسین داودیان رییس هیات مدیره و دکتر حمزه آقابابایی مدیرعامل ایرانکیش حضور داشتند.
*پیچیدگی در عین تسهیل خدمت*
دکتر هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم با تاکید بر اینکه اتفاق امروز تجربهای متفاوت از پروژههای پیشین بهشمار میآید، چراکه پیش از این، تعاملات با شرکتهای مختلف بیشتر بهصورت موردی و محدود به پروژههای جداگانه بود،گفت: این بار، با طراحی و اجرای یک مدل یکپارچه، با همراهی ایران کیش و سیمرغ تجارت موفق شدیم خدمتی نوین و ترکیبی را ارائه کنیم. این خدمت جدید، به دلیل پوشش همزمان دو حوزه اصلی شامل خدمات مالی و عرضه کالاهای مصرفی و بادوام از پیچیدگیهای فنی و اجرایی بالایی برخوردار بوده است. در عین حال، همین ساختار باعث شده تا کیفیت خدماتی که مشتریان ما دریافت میکنند به شکل چشمگیری بهبود یابد و تجربه کاربری آنان تسهیل شود که در قالب همکاری مساعد با مجموعه فاخر شهروند اتفاق افتاده است.
*شکل گیری زیست بومی هوشمند*
دکتر داوود قربانیان مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای شهروند نیز در ارتباط با هدف این طرح توضیح داد : هدف از کار مشترک امروز این است که مشتری در ابتدای مسیر خرید، ذهن خود را صرف انتخاب آگاهانه، کیفیت کالا و تأمین نیازهای واقعی خود کند، نه پرداخت لحظهای وجه. در سطح جهانی، نظامهای مالی پیشرفته با استفاده از سیستمهای پرداخت اعتباری و مدتدار تجربهای نوین برای مشتریان خود فراهم کردهاند و اکنون این گام مشترک میان بانک تجارت و شهروند، نهتنها در جهت ارتقای تجربه خرید مشتریان است، بلکه به شکلگیری زیستبومی هوشمند، اخلاقمحور و اعتباری در جامعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
*خدمات اعتباری حضوری در کنار آنلاین*
دکتر امیر حسین داودیان رئیس هیات مدیره شرکت ایران کیش و معاون بانک تجارت نیز درباره این تفاهمنامه گفت: اتصال اعتبار به شبکه خرید حضوری، گامی بزرگ در گسترش خدمات اعتباری کشور است و آنچه امروز با همکاری ایرانکیش با بانک تجارت و مجموعه شهروند صورت گرفته در همین مسیر است.
وی گفت: در سالهای اخیر، بخش عمده فعالیتهای مرتبط با پذیرش اعتبار در بسترهای دیجیتال و اقتصاد آنلاین شکل گرفته است؛ اما نکته قابلتوجه این است که هنوز بیش از ۹۰ درصد از خریدها در کشور از طریق شبکه حضوری انجام میشود. بنابراین، پیوند دادن نظام اعتبار به این بخش از بازار، اهمیت بسیار بالایی دارد. این اقدام و همکاری مشترک ایرانکیش و بانک تجارت و شهروند این مسیر را هموار ساخته است.
*همکاری میان فین تک، ریتیل و خدمات پرداخت*
دکتر حمزه آقابابایی مدیرعامل ایران کیش نیز با اشاره به اهمیت همکاری میان بخشهای مختلف نظام بانکی و پرداخت کشور اظهار کرد: رونمایی امروز حاصل الگویی موفق از همکاری میان حوزه فینتک ریتیل و خدمات پرداخت است که نتیجه آن، توسعه دو محصول اعتباری بانک تجارت با هدف افزایش رفاه مردم و رشد اقتصاد هوشمند است.
مدیرعامل ایرانکیش ادامه داد: در بعد فنی، ابتدا نسخههای مرتبط با پایانههای فروشگاهی توسعه یافت و سپس اتصال این محصولات به شرکت سیمرغ برای دو خدمت کالانو و BNPL برقرار شد. همچنین، فرآیندهای بهروزرسانی پایانهها و ارتباط با فروشگاههای شهروند با موفقیت اجرا شد تا این دو محصول بهصورت عملیاتی در شبکه حضوری مورد استفاده قرار گیرد.