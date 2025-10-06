قیمت گلکسی M36 سامسونگ موقتا افت کرد؛ اما نه برای ما

ایلنا: گلکسی M36 از جدیدترین گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ محسوب می‌شود و در برخی بازارها محبوبیت بالایی دارد.

به‌لطف جشنواره‌ی بزرگ آمازون در هند، قیمت گلکسی M36 به‌صورت موقت و چشمگیر در این کشور افت کرده است. مدل مجهز به ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۶ گیگابایت رم در حالت عادی قیمت ۲۲٬۹۹۹ روپیه‌ای (۲۵۹ دلار) دارد؛ اما اکنون قیمت همین مدل به ۱۳٬۹۹۹ روپیه (۱۵۷ دلار) کاهش پیدا کرده. در واقع، با تخفیف حدوداً ۳۹ درصدی رو‌به‌رو هستیم.

گلکسی M36 دو مدل دیگر با ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۸ گیگابایت رم دارد که اکنون موقتاً در هند قیمت ۱۵٬۴۹۹ و ۱۷٬۴۹۹ روپیه‌ای (۱۷۴ و ۱۹۷ دلاری) پیدا کرده‌اند.

از مشخصات کلیدی گوشی سامسونگ مدل گلکسی M36 می‌توان به نمایشگر اولد ۶٫۷ اینچی ۱۲۰ هرتزی، پردازنده‌ی اگزینوس ۱۳۸۰، دوربین اصلی و سلفی ۵۰ و ۱۳ مگاپیکسلی، ۶ سال پشتیبانی نرم‌افزاری و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی اشاره کرد.

