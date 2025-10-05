این گوشی جدید برای کارهای روزانه مناسب است و قیمت منطقی دارد

ایلنا: موتورولا نسخه جدیدی از گوشی موتو G35 5G را در هند معرفی کرد. این مدل که اکنون با ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی عرضه می‌شود، از ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴) به‌صورت انحصاری در فروشگاه فلیپ‌کارت در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. نسخه‌ی اولیه‌ی این گوشی اواخر سال ۲۰۲۴ با پیکربندی ۴/۱۲۸ گیگابایت روانه‌ی بازار شده بود.

قیمت گوشی جدید موتو G35 5G در کانفیگ پایه ۱۳۵ دلار اعلام شده است که نسبت به قیمت اولیه‌ی ۱۷۵ دلار، حدود ۲۲ درصد کاهش دارد.

در بخش طراحی، موتورولا ظاهر چشم‌نوازی را برای G35 5G در نظر گرفته است. پنل پشتی این گوشی از چرم گیاهی ساخته شده است که معمولاً در گوشی‌های گران‌قیمت‌تر استفاده می‌شود. در جلو نیز نمایشگر ۶٫۷ اینچی با وضوح +Full HD و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز قرار دارد که از گوریلاگلس ۳ برای محافظت بهره می‌برد. نرخ نمونه‌برداری لمسی ۲۴۰ هرتزی نیز تجربه‌ای روان‌تر در لمس و اسکرول ارائه می‌دهد.

قلب تپنده‌ی موتو G35 5G، تراشه‌ی UNISOC T760 است که کنار آن ۸ گیگابایتی رم وجود دارد و از رم مجازی تا ۱۲ گیگابایت پشتیبانی می‌کند. فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت فضای کافی برای فایل‌ها و اپ‌ها فراهم می‌کند. انرژی دستگاه از طریق باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی تأمین می‌شود که از شارژ سریع ۲۰ واتی پشتیبانی می‌کند. گوشی موتورولا مدل موتو G35 5G به‌صورت پیش‌فرض با اندروید ۱۴ عرضه می‌شود و یک آپدیت به اندروید ۱۵ و دو سال پشتیبانی امنیتی دریافت خواهد کرد.

طبق اطلاعات فروشگاه آمازون، موتو G35 5G از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین فوق‌عریض ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. دوربین سلفی نیز حسگر ۱۶ مگاپیکسلی دارد که برای تماس‌های ویدئویی و عکاسی روزمره مناسب است. از دیگر ویژگی‌های این دستگاه می‌توان به بلندگوهای استریو با فناوری دالبی اتموس، فناوری لمس در حالت خیس و استاندارد IP52 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب اشاره کرد.

