گوشیهای سری شیائومی ۱۷ در چه رنگهایی عرضه میشوند؟
شیائومی رنگبندی جالبی برای گوشیهای پرچمدار سری ۱۷ خود درنظر گرفته است.
ایلنا: گوشیهای پرچمدار جدید شیائومی به زودی وارد بازار خواهند شد و این شرکت با اشتراکگذاشتن عکسهای تبلیغاتی، تغییرات طراحی این گوشیها را بهنمایش گذاشته است. درحالی که هنوز چند روز به رونمایی رسمی باقی مانده، ویدیوی جدید از دستگرفتن گوشیها تمامی رنگهای موجود را نشان داده است.
سری شیائومی ۱۷ شامل مدلهای شیائومی ۱۷، شیائومی ۱۷ پرو و شیائومی ۱۷ پرو مکس خواهد بود که قرار است در تاریخ ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ۱۴۰۴) رونمایی شوند. ظاهراً شیائومی قصد دارد پیش از سایر رقبا و در فصل شلوغ گوشیهای پرچمدار، شروع خوبی داشته باشد.
پس از اعلام خبر تاریخ رونمایی از گوشی شیائومی سری ۱۷، این شرکت تصاویری با وضوح بالا منتشر کرد که طراحی هر مدل را بهنمایش میگذارد. یکی از مدیران شرکت نیز ویدیو کوتاهی از دستگرفتن گوشیها منتشر کرده است که در آن ۱۲ مدل از رنگها بهطور کامل نمایش داده میشود.
در ویدیو گوشیهای شیائومی، مدل استاندارد شیائومی ۱۷ در چهار رنگ مختلف دیده میشود، درحالی که مدلهای پرو و پرو مکس در سه رنگ متفاوت عرضه خواهند شد. اگرچه شیائومی هنوز نام دقیق این رنگها را اعلام نکرده است، اما باتوجه به تجربیات گذشته میتوان انتظار داشت که رنگهای کلاسیک و احتمالاً مدلهای محدود در آینده معرفی شوند.