شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) در نظر دارد در راستای توسعه سبد محصولات هوشمند و پاسخ به نیاز روزافزون مشتریان در حوزه امنیت و خانه‌های هوشمند، اقدام به برگزاری فراخوان عمومی کند.

لذا از تمامی شرکت‌های فعال در این زمینه دعوت کرده، با مراجعه به پایگاه جامع اطلاع‌رسانی معاملات همراه اول (https://tamin.mci.ir) در این فراخوان شرکت کنند.

متقاضیان می‌توانند سوالات خود را از طریق نشانی پست‌الکترونیکی tamin@mci.ir یا شماره تماس ۸۱۷۱۲۵۵۵-۰۲۱ مطرح کنند.

انتهای پیام/