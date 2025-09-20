فراخوان عمومی تامینکنندگان دوربین و تجهیزات هوشمند الکترونیک
شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) در نظر دارد در راستای توسعه سبد محصولات هوشمند و پاسخ به نیاز روزافزون مشتریان در حوزه امنیت و خانههای هوشمند، اقدام به برگزاری فراخوان عمومی کند.
لذا از تمامی شرکتهای فعال در این زمینه دعوت کرده، با مراجعه به پایگاه جامع اطلاعرسانی معاملات همراه اول (https://tamin.mci.ir) در این فراخوان شرکت کنند.
متقاضیان میتوانند سوالات خود را از طریق نشانی پستالکترونیکی tamin@mci.ir یا شماره تماس ۸۱۷۱۲۵۵۵-۰۲۱ مطرح کنند.