داروی آزمایشی Regeneron در کارآزمایی بالینی موفق عمل کرد

به گزارش ایلنا؛ شرکت داروسازی Regeneron Pharmaceuticals اعلام کرد داروی آزمایشی آن با نام garetosmab توانسته است در یک کارآزمایی بالینی مرحله پایانی به هدف اصلی خود دست پیدا کند.

این دارو برای درمان بیماری ژنتیکی بسیار نادر Fibrodysplasia Ossificans Progressiva طراحی شده است؛ بیماری‌ای که در آن بافت نرم بدن به‌تدریج به استخوان تبدیل می‌شود و بیمار دچار ناتوانی شدید حرکتی می‌گردد.

Regeneron گفت نتایج نشان داد این دارو به شکل معناداری رشد غیرطبیعی استخوان را در بیماران کاهش داده است. این شرکت قصد دارد داده‌های کامل کارآزمایی را در یک کنفرانس علمی ارائه کند و سپس برای دریافت تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) اقدام کند.

بیماری یادشده تنها چند هزار نفر در جهان را درگیر می‌کند اما به دلیل وخامت بالینی، یافتن درمان برای آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

