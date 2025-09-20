استارتآپ روباتیک Figure به ارزش ۳۹ میلیارد دلار رسید
به گزارش ایلنا؛ استارتآپ آمریکایی Figure که در زمینه ساخت رباتهای انساننما فعالیت میکند، اعلام کرد در دور سرمایهگذاری سری C بیش از یک میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کرده است. این جذب سرمایه به رهبری شرکت سرمایهگذاری Parkway Venture Capital انجام شد و پس از آن ارزشگذاری شرکت به حدود ۳۹ میلیارد دلار رسید.
در این دور، شرکتهای بزرگی مانند NVIDIA، Intel Capital، LG Technology Ventures، Salesforce Ventures، T-Mobile Ventures و Qualcomm Ventures نیز مشارکت داشتند.
Figure قصد دارد از این سرمایه برای توسعهی تولید رباتهای انساننمای چندمنظوره استفاده کند. این رباتها با هدف کمک به صنایع مختلف از جمله تولید، لجستیک و حتی استفاده خانگی طراحی شدهاند. همچنین شرکت در حال توسعهی یک پلتفرم هوش مصنوعی به نام Helix است که قابلیت تصمیمگیری مستقل رباتها را ارتقا میدهد.
علاوه بر این، زیرمجموعهای از Figure با نام BotQ بر جمعآوری دادههای دنیای واقعی تمرکز دارد تا به آموزش مدلهای هوش مصنوعی کمک کند.
این شرکت که تنها چند سال پیش تأسیس شده، اکنون به یکی از بازیگران اصلی رقابت جهانی در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی تبدیل شده است. سرمایهگذاری اخیر نشاندهندهی علاقهی فزاینده بازار به راهحلهای اتوماسیون پیشرفته است، بهویژه در شرایطی که صنایع مختلف با کمبود نیروی کار و فشار برای افزایش بهرهوری مواجهاند.