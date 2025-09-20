خبرگزاری کار ایران
تفاهم‌نامه همکاری میان رایتل و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس
تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت خدمات ارتباطی رایتل و سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در روز ۲۵ شهریورماه، به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی رایتل، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت خدمات ارتباطی رایتل و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در روز ۲۵ شهریورماه، به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با حضور محمد صادق کریمی مهرآبادی عضو هیئت مدیره و رئیس مرکز توسعه کسب و کار و فناوری‌های نوین رایتل، محسن بنار مدیرکل پژوهش و نوآوری، کمیل شاه‌حسینی مدیرکل توسعه فنی و نمایندگان دفتر تبریز رایتل و هادی مقدم‌زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس و مدیران آن مجموعه، انجام شد.

هدف این تفاهم نامه مشارکت طرفین در «پیاده‌سازی بستر نسل پنجم ارتباطی (5G)»، «پیاده‌سازی، اجرا و پشتیبانی از پروژه‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال»، «طراحی و تدوین نقشه راه جامع تحول دیجیتال» و «توسعه زیرساخت فیبر نوری» برای منطقه آزاد ارس است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین در محورهایی همچون پیاده‌سازی زیرساخت و گسترش خدمات ارتباطی به‌ویژه 5G، ظرفیت‌های همکاری در حوزه تحول دیجیتال، هوشمندسازی و هوش مصنوعی همکاری خواهند داشت. در نشست مشترک، موضوعاتی از جمله بررسی زیرساخت‌های ارتباطی، ظرفیت‌های همکاری در زمینه تحول دیجیتال، هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی مطرح و بر ضرورت شتاب‌بخشی به مسیر تحول دیجیتال در منطقه آزاد ارس و شرکت‌های مستقر در آن تأکید شد.

گفتنی است منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس که در شمال‌غرب کشور قرار دارد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد ایران شناخته می‌شود. این منطقه با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع صنعتی، تجاری، گردشگری و ترانزیتی، نقش محوری در توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی و ارتباطات بین‌المللی کشور ایفا می‌کند.

