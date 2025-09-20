متا عینک هوشمند جدید با نمایشگر را در رویداد Connect معرفی میکند
متا قصد دارد عینک هوشمند جدید با نمایشگر را در رویداد Connect معرفی کند.
به گزارش ایلنا؛ شرکت متا اعلام کرده است که در رویداد سالانه Connect قصد دارد نسخهای پیشرفتهتر از عینکهای هوشمند خود را معرفی کند. این مدل جدید، برخلاف نسخههای قبلی که بیشتر بر قابلیتهای صوتی متمرکز بودند، دارای نمایشگر داخلی خواهد بود.
به گزارش رویترز، این اقدام بخشی از راهبرد متا برای تمرکز بیشتر بر واقعیت افزوده (AR) و توسعه بازار محصولات پوشیدنی هوشمند است.
انتظار میرود این عینک هوشمند با قیمت بالاتری نسبت به مدلهای پیشین عرضه شود و ویژگیهایی مانند نمایش اعلانها، دسترسی سریع به اطلاعات و قابلیتهای ارتباطی جدید را شامل شود.
این رویداد در شرایطی برگزار میشود که متا بهدلیل نحوه مدیریت ایمنی کودکان در پلتفرمهای اجتماعی خود زیر فشار رسانهها و قانونگذاران قرار دارد.
با این حال، مدیران شرکت تأکید کردهاند که بخش سختافزاری همچنان یکی از اولویتهای اصلی برای آینده متا خواهد بود.