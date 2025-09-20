به گزارش ایلنا؛ سازندگان فناوری همجوشی هسته‌ای در ایالات متحده با موجی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ فناوری و سرمایه‌گذاران خصوصی وارد مرحله تازه‌ای از توسعه شده‌اند.

این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً با هدف پاسخ به تقاضای فزاینده مراکز داده و نیاز روزافزون به انرژی ناشی از رشد سریع هوش مصنوعی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر بیش از ۲۹ شرکت در ایالات متحده مشغول کار بر روی فناوری‌های مختلف همجوشی هسته‌ای هستند. بسیاری از این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که منابع مالی تازه امکان تسریع در ساخت نمونه‌های آزمایشی و تلاش برای تجاری‌سازی این فناوری را فراهم می‌آورد.

کارشناسان صنعت انرژی معتقدند ورود شرکت‌های بزرگ فناوری به حوزه همجوشی هسته‌ای نشانه‌ای از فشار گسترده برای یافتن منابع پایدار انرژی است، چراکه مصرف برق مراکز داده طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

منابع خبری اضافه کردند که بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها در کالیفرنیا و ماساچوست متمرکز بوده و هدف آن ساخت رآکتورهای آزمایشی تا پایان دهه جاری است.

