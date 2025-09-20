خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نرم‌افزار گوشی‌های سامسونگ شبیه آیفون می‌شود؟

نرم‌افزار گوشی‌های سامسونگ شبیه آیفون می‌شود؟
کد خبر : 1688385
لینک کوتاه کپی شد.

درحالی‌که One UI 8 اخیراً منتشر شده است، تصاویر نسخه‌ی بعدی آن از تغییرات بزرگ خبر می‌دهد و ظاهراً سامسونگ به طراحی اپل نزدیک‌تر می‌شود.

ایلنا: سامسونگ رابط کاربری One UI 8 را برای پرچم‌داران سال جاری منتشر کرده، اما اطلاعات تازه‌ای از نسخه‌ی بعدی این رابط یعنی One UI 8.5 منتشر شده است.

طبق گزارش‌ها، توسعه‌ی One UI 8.5 در جریان است و انتظار می‌رود این نسخه هم‌زمان با معرفی سری گلکسی S26 اوایل سال آینده منتشر شود. جالب‌تر اینکه، تصاویر فاش‌شده از اجرای نسخه‌ای اصلاح‌شده از One UI 8.5 روی گلکسی S21 پلاس نشان می‌دهد که این رابط ظاهری شباهت زیادی به iOS دارد.

در تصاویر فاش شده در SamsungGuru، صفحه‌ی اصلی تنظیمات One UI 8.5 طراحی ساده‌تری دارد؛ متن‌های فرعی حذف شده‌اند و گزینه‌ها فشرده‌تر به‌نظر می‌رسند. نوار جست‌وجو به پایین صفحه منتقل شده است که درست شبیه iOS 26 به‌نظر می‌رسد. همچنین سایه‌دار شدن برخی المان‌ها و نوار جست‌وجو، به‌کارگیری افکت گرادیان در بالا و پایین و نمایش دسته‌بندی‌ها در قالب سه ستون، تغییراتی هستند که بیش از پیش الهام‌گیری از گوشی آیفون را نشان می‌دهند.

افزون‌بر این، دکمه‌ی شناور بازگشت به رابط کاربری One UI 8.5 اضافه شده که بازهم یادآور طراحی iOS است. انتظار می‌رود این تغییرات به اپلیکیشن‌های اختصاصی سامسونگ هم گسترش پیدا کند و تجربه‌ی کاربری یکپارچه‌تری را رقم بزند.

باتوجه به این روند، ظاهراً سامسونگ مثل بسیاری از تولیدکنندگان اندروید، نگاه ویژه‌ای به طراحی سیستم‌عامل اپل داشته است و در آینده شاهد شباهت‌های بیشتری میان رابط One UI و iOS خواهیم بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی