نرمافزار گوشیهای سامسونگ شبیه آیفون میشود؟
درحالیکه One UI 8 اخیراً منتشر شده است، تصاویر نسخهی بعدی آن از تغییرات بزرگ خبر میدهد و ظاهراً سامسونگ به طراحی اپل نزدیکتر میشود.
ایلنا: سامسونگ رابط کاربری One UI 8 را برای پرچمداران سال جاری منتشر کرده، اما اطلاعات تازهای از نسخهی بعدی این رابط یعنی One UI 8.5 منتشر شده است.
طبق گزارشها، توسعهی One UI 8.5 در جریان است و انتظار میرود این نسخه همزمان با معرفی سری گلکسی S26 اوایل سال آینده منتشر شود. جالبتر اینکه، تصاویر فاششده از اجرای نسخهای اصلاحشده از One UI 8.5 روی گلکسی S21 پلاس نشان میدهد که این رابط ظاهری شباهت زیادی به iOS دارد.
در تصاویر فاش شده در SamsungGuru، صفحهی اصلی تنظیمات One UI 8.5 طراحی سادهتری دارد؛ متنهای فرعی حذف شدهاند و گزینهها فشردهتر بهنظر میرسند. نوار جستوجو به پایین صفحه منتقل شده است که درست شبیه iOS 26 بهنظر میرسد. همچنین سایهدار شدن برخی المانها و نوار جستوجو، بهکارگیری افکت گرادیان در بالا و پایین و نمایش دستهبندیها در قالب سه ستون، تغییراتی هستند که بیش از پیش الهامگیری از گوشی آیفون را نشان میدهند.
افزونبر این، دکمهی شناور بازگشت به رابط کاربری One UI 8.5 اضافه شده که بازهم یادآور طراحی iOS است. انتظار میرود این تغییرات به اپلیکیشنهای اختصاصی سامسونگ هم گسترش پیدا کند و تجربهی کاربری یکپارچهتری را رقم بزند.
باتوجه به این روند، ظاهراً سامسونگ مثل بسیاری از تولیدکنندگان اندروید، نگاه ویژهای به طراحی سیستمعامل اپل داشته است و در آینده شاهد شباهتهای بیشتری میان رابط One UI و iOS خواهیم بود.