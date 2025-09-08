اپل موتور پاسخگوی AI خود را جلو میکشد؛ سیری هوشمندتر میشود
به گزارش ایلنا؛ اپل قصد دارد پیشبینیها را پشت سر بگذارد و نسخهای قدرتمند از موتور پاسخگوی مبتنی بر هوش مصنوعی خود را تحت نام رمز World Knowledge Answers (WKA) بهصورت داخلی تولید کند. این فناوری قرار است در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) همراه با بازسازی گسترده سیری عرضه شود و راه را برای رقابت مستقیم با ChatGPT و Perplexity هموار سازد.
چشمانداز رقابتی و هدف فناوری
اپل در رقابت شدید بازار هوش مصنوعی مولد، خود را برای ورود مستقیم به این حوزه آماده میکند. موتور WKA که بهعنوان یک «answer engine» شناخته میشود، قابلیت ارائه پاسخهای مولد و چندرسانهای را فراهم کرده و هدفش رقابت با ابزارهای موفقی مانند ChatGPT، Perplexity و حتی Google AI Overviews است.
این ویژگی نه تنها پاسخ متنی بلکه شامل تصاویر، ویدیو و دادههای محلی نیز میشود.
جدول زمانی سریع و جاهطلبانه
این پروژه با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است: WKA ممکن است بهعنوان بخشی از بازطراحی سیری در مارس ۲۰۲۶ عرضه شود؛ اگرچه ساختار آن تنها از چند ماه پیش در دست توسعه بوده است .
رویکرد سریع اپل در توسعه این فناوری، نشاندهنده عزم جدی برای جبران عقبماندگی نسبت به رقبا در فضای AI است.
همکاری با گوگل و گزینههای مدلسازی AI
اپل در مراحل توسعه WKA گزینههای متفاوتی را از مدلهای داخلی گرفته تا همکاری با شرکتهایی مثل Google، Anthropic و OpenAI بررسی میکند.
در همین راستا، گزارشها حاکی از توافق داخلی با گوگل برای آزمون مدل AI اختصاصی آنها (احتمالاً Gemini) در سیری است.
در عین حال، اپل در حال بررسی استفاده از مدلهای داخلی خود برای حفظ حریم خصوصی و دادههای کاربران است .
مکانیزمهای فناوری و پیامدهای اکوسیستمی
معماری بهروز شده سیری شامل سه عنصر کلیدی planner برای تفسیر درخواستهای کاربران، یک search system که هم دادههای آنلاین و هم دستگاه را میکاود و یک summarizer برای ارائه پاسخهای روشن و کاربردی است.
در صورت موفقیتآمیز بودن، این تغییر بنیادین میتواند سیری را از دستیار صوتی به موتور هوشمند پاسخدهنده تبدیل کند و به اکوسیستم اپل عمق و ارزش افزوده بیشتری بدهد. همچنین، چشمانداز گسترش WKA به مرور زمان به Safari و Spotlight نیز وجود دارد.