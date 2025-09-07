اختلال GPS در اروپا؛
اروپا روسیه را متهم به ایجاد اختلال گسترده در GPS کرد
مسکو رد کرد
به گزارش ایلنا؛ اختلال گسترده در سامانه GPS حریم هوایی شمال و شرق اروپا، بیش از ۱۲۳ هزار پرواز بین دی ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ را تحت تأثیر قرار داد. رسانههای اروپایی، روسیه را متهم کردهاند، اما مسکو این ادعاها را «مضحک» و «دروغ» خوانده است.
کانال STV سوئد اعلام کرد؛ بین ژانویه و آوریل ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۲۳ هزار پرواز دچار اختلال در سامانه موقعیتیابی جهانی (GPS) شدند. این اختلالها عمدتاً در حریم هوایی سوئد، فنلاند، کشورهای بالتیک و لهستان مشاهده شدهاند.
طبق گزارش STV، در ماه آوریل بهتنهایی حدود ۲۷.۴ درصد از پروازها تحت تأثیر این اختلالها قرار گرفتند که تهدیدی جدی برای ایمنی هوانوردی محسوب میشود. منابع اختلال به شهرهای کالینینگراد، سن پترزبورگ، اسمولنسک و روستوف روسیه نسبت داده شدهاند.
پیشتر خبرگزاری فرانسه نیز مدعی شد که هواپیمای حامل اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هنگام فرود در بلغارستان با اختلال GPS مواجه شد و مظنون اصلی این اقدام روسیه معرفی شده است.
با این حال، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، این اتهامات را «مضحک» و «صد درصد دروغ» توصیف کرد و آن را تلاشی برای بیاعتبار کردن روسیه و انحراف افکار عمومی از مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپا دانست.