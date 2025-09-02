طراحی نخستین کش لاستیکی ترموالکتریک جهان؛ تولید برق از گرمای بدن

به گزارش ایلنا؛ پژوهشگران دانشگاه پکن با الهام از مفهوم ترموالکتریک (تبدیل گرما به برق) و ترکیب آن با خاصیت الاستیسیته، نخستین کِش لاستیکی ترموالکتریک را طراحی کردند. این نوآوری برای اولین بار در دنیا امکان می‌دهد ماده‌ای نرم و کش‌سان، برق تولید کند؛ ترکیبی بی‌سابقه که پیش‌تر در مواد ترموالکتریک فقط انعطاف‌پذیر بوده‌اند، نه کش‌سان.

آنها این هدف را با تلفیق پلیمرهای نیمه‌هادی با لاستیک‌های الاستیک و ساخت شبکه‌ای نانوالیاف به دست آوردند. نتیجه، ماده‌ای بود که می‌تواند بیش از ۸۵۰ درصد از طول اولیه‌اش کِش بیاید و پس از کشیدگی، بیش از ۹۰ درصد فرم اصلی‌اش بازگردد؛ مشابه خاصیت کشسانی لاستیک طبیعی.

افزودنی‌های ویژه در ساختار این ماده باعث شدند که در دمای اتاق، خواص ترموالکتریک آن رقیب مواد غیرآلی رایج باشد.

از ساعت هوشمند تا لباس‌های هوشمند؛ کاربردهای گسترده در انتظار این نوآوری

این ماده فراتر از تأمین انرژی پوشیدنی‌هاست. پژوهشگران اشاره کرده‌اند که می‌تواند در لباس‌ها به‌گونه‌ای به‌کار رود که بتواند گرمای بدن را به بیرون هدایت و هم‌زمان گوشی هوشمند در جیب را شارژ کند. همچنین در محیط‌های دورافتاده، دستگاه‌های ارتباطی می‌توانند از حرارت حاصل از آتش تأمین برق شوند. در زمینه پزشکی نیز، برای پایش بیماران قلبی که نیاز به دستگاه‌های کوچک و بدون باتری دارند، این ماده راهگشا خواهد بود.

این کش لاستیکی نوآورانه راهی تازه برای تولید برق از گرمای بدن گشوده است—راهی نرم، راحت و دائمی که کاربردهای فراوانی در فناوری‌های پوشیدنی، پزشکی و ارتباطی دارد. اگر در ایران هم پژوهش‌های مشابهی در جریان باشند، این دستاورد می‌تواند در آینده نزدیک تأثیر ملموسی در توسعه فناوری‌های بهداشتی و پوشیدنی کشور داشته باشد.

انتهای پیام/