به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمد حسن جوادزاده معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار کرد: سلامت جامعه بالاترین اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و هرگونه توسعه شبکه‌های ارتباطی مشروط به رعایت استانداردهای ایمنی و حد مجاز تشعشع است.

وی افزود: همه دکل‌ها و ایستگاه‌های BTS به طور مستمر پایش می‌شوند تا هیچگونه تهدیدی برای شهروندان ایجاد نکنند. مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند که سطح پرتوهای منتشرشده بسیار کمتر از حد مجاز است و هیچ نگرانی برای سلامتی ایجاد نمی‌کند.

معاون رادیویی رگولاتوری همچنین اشاره کرد: مرجع قانونی تعیین حدود پرتوهای غیریونساز، سازمان انرژی اتمی کشور است و این استانداردها بر اساس معیارهای بین‌المللی تدوین شده و بسیار سختگیرانه هستند. اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند تجهیزات خود را دقیقاً مطابق همین استانداردها نصب و بهره‌برداری کنند.

جوادزاده خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از ایستگاه‌های پایش ثابت و سیار، سطح پرتوگیری در مناطق مختلف کشور به طور مستمر کنترل می‌شود و نتایج نشان می‌دهد تابش دکل‌های مخابراتی همواره کمتر از حد مجاز بوده است. بنابراین توسعه شبکه‌های ارتباطی در کشور همزمان با رعایت کامل استانداردها و با اولویت سلامت مردم انجام می‌شود.

