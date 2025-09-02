خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

سلامتی مردم اولویت اصلی توسعه شبکه‌های ارتباطی است/ پرتوهای دکل‌های مخابراتی هیچ تهدیدی برای سلامتی ندارند

سلامتی مردم اولویت اصلی توسعه شبکه‌های ارتباطی است/ پرتوهای دکل‌های مخابراتی هیچ تهدیدی برای سلامتی ندارند
کد خبر : 1681061
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: توسعه شبکه‌های ارتباطی در کشور تنها در چارچوب استانداردهای ایمنی و با اولویت حفظ سلامت جامعه انجام می‌شود و تابش دکل‌های مخابراتی هیچ تهدیدی برای شهروندان ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،  سید محمد حسن جوادزاده معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار کرد: سلامت جامعه بالاترین اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و هرگونه توسعه شبکه‌های ارتباطی مشروط به رعایت استانداردهای ایمنی و حد مجاز تشعشع است.

وی افزود: همه دکل‌ها و ایستگاه‌های BTS به طور مستمر پایش می‌شوند تا هیچگونه تهدیدی برای شهروندان ایجاد نکنند. مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند که سطح پرتوهای منتشرشده بسیار کمتر از حد مجاز است و هیچ نگرانی برای سلامتی ایجاد نمی‌کند.

معاون رادیویی رگولاتوری همچنین اشاره کرد: مرجع قانونی تعیین حدود پرتوهای غیریونساز، سازمان انرژی اتمی کشور است و این استانداردها بر اساس معیارهای بین‌المللی تدوین شده و بسیار سختگیرانه هستند. اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند تجهیزات خود را دقیقاً مطابق همین استانداردها نصب و بهره‌برداری کنند.

جوادزاده خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از ایستگاه‌های پایش ثابت و سیار، سطح پرتوگیری در مناطق مختلف کشور به طور مستمر کنترل می‌شود و نتایج نشان می‌دهد تابش دکل‌های مخابراتی همواره کمتر از حد مجاز بوده است. بنابراین توسعه شبکه‌های ارتباطی در کشور همزمان با رعایت کامل استانداردها و با اولویت سلامت مردم انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی