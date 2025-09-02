خبرگزاری کار ایران
IFA ۲۰۲۵؛ هوش مصنوعی قلب تپنده آینده فناوری شد

نمایشگاه IFA ۲۰۲۵ که در برلین برگزار می‌شود، تمرکز ویژه‌ای بر هوش مصنوعی دارد و تازه‌ترین محصولات از لپ‌تاپ‌های هوشمند گرفته تا لوازم خانگی و دستگاه‌های گیمینگ با قابلیت‌های مبتنی بر AI در آن معرفی خواهند شد.

به گزارش ایلنا؛ نمایشگاه فناوری IFA ۲۰۲۵ در حالی آغاز به کار کرده است که شعار اصلی آن «هوش مصنوعی در همه‌چیز» است. شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله سامسونگ، اینتل، لنوو و MSI تازه‌ترین محصولات خود را که همگی از قابلیت‌های هوش مصنوعی بهره می‌برند، به نمایش گذاشته‌اند.

اینتل از پردازنده‌های نسل جدید Panther Lake رونمایی کرده که کارایی لپ‌تاپ‌ها را در اجرای مدل‌های هوش مصنوعی چندین برابر افزایش می‌دهد. در همین حال، سامسونگ برنامه «AI Home» را معرفی کرده که خانه‌های هوشمند را یکپارچه‌تر و کاربرپسندتر می‌سازد.

در بخش گِیمینگ، MSI و لنوو محصولات جدیدی همچون MSI Claw 8 AI+ و Legion Go 2 را عرضه کرده‌اند که قابلیت اجرای بازی‌ها با کمک هوش مصنوعی را دارند.

کارشناسان معتقدند؛ IFA ۲۰۲۵ نقطه عطفی در گذار فناوری‌های روزمره به اکوسیستم مبتنی بر هوش مصنوعی است و آینده زندگی دیجیتال را تحت تأثیر جدی قرار خواهد داد.

