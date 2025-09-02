به گزارش ایلنا؛ شرکت داروسازی دانمارکی نوو نوردیسک قرارداد همکاری گسترده‌ای با Replicate Bioscience به امضا رساند تا با استفاده از فناوری RNA خودتکثیرکننده (srRNA) درمان‌های نوینی برای چاقی، دیابت نوع ۲ و بیماری‌های قلبی‌ متابولیک توسعه دهد.

نوو نوردیسک به‌تازگی وارد یک قرارداد چندساله با شرکت Replicate Bioscience مستقر در سن دیگو شد که شامل اعطای مجوز انحصاری جهانی برای پلتفرم srRNA این شرکت است.

در این توافق، نوو نوردیسک متعهد به پرداخت حمایت مالی اولیه و مراحل توسعه‌ای به ارزش کلی تا ۵۵۰ میلیون دلار می‌شود و در کنار آن، Replicate نیز بر مبنای فروش آینده برنامه‌ها حق حق‌الامتیاز (رویالتی) دریافت خواهد کرد .

فناوری srRNA (RNA خودتکثیرکننده) این امکان را فراهم می‌سازد که سلول‌های بیمار بتوانند به‌طور طبیعی پروتئین درمانی تولید کنند؛ این روش نسبت به درمان‌های مبتنی بر RNA فعلی پاسخ ایمنی قوی‌تر و ایمنی بالاتری را فراهم می‌آورد.

علاوه بر چاقی و دیابت نوع ۲، Replicate در حال تحقیق بر روی واکسن ضد هاری و درمان‌هایی برای سرطان‌های ریه و پستان نیز است.

بر اساس تحلیل‌ها، این همکاری نشان‌دهنده جهت‌گیری نوآورانه صنعت بیوتکنولوژی به سمت درمان‌هایی با ایمنی بالاتر و اثربخشی قوی‌تر است. در مقایسه‌ای مستقیم، این اقدام نوو نوردیسک یادآور قرارداد پیشین الی لیلی با Haya Therapeutics در سال ۲۰۲۴ برای توسعه درمان‌های RNA است.

